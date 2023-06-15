Do Val diz que ação da PF foi retaliação de Moraes: 'presente indigesto'

Marcos do Val foi alvo de mandado de busca e apreensão no dia do aniversário Crédito: Edilson Rodrigues/Senado

De acordo com o parlamentar, a operação seria uma resposta à convocação, feita pelo senador, para que o ministro participasse da CPMI dos Atos Antidemocráticos. “É um presente de aniversário indigesto, mas já era esperado”, disse à Globonews. Do Val completa 52 anos neste 15 de junho.

“O ministro Alexandre de Moraes, quando eu o convoquei para participar da CPMI, ele com certeza se sentiu afrontado. Mas por que eu fiz esse requerimento? Porque no relatório da Abin está informando que o STF e o TSE foram comunicados anteriormente que no dia 8 (de janeiro) aconteceria aquele fato. Então, eu fiz a convocação para que ele pudesse fazer a explicação”, disse ainda à Globonews.

Marcos do Val afirmou ter tido acesso ao relatório produzido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), no qual são transcritas, em ordem cronológica, mensagens de alerta enviadas entre os dias 2 e 8 de janeiro para 48 órgãos, entre eles ministérios e instituições federais. Em seu Twitter, que está suspenso, o senador acusou o ministro da Justiça, Flávio Dino , e Alexandre de Moraes de prevaricação. Também afirmou que a viagem do presidente Lula para o interior de São Paulo, no dia dos atos golpistas, foi uma fuga.

Do Val também chamou a operação de “tentativa de intimidação”. “Ah, vamos medir forças? É você que quer medir forças comigo? Tanto é que, todas as vezes que eu fazia as minhas lives, eu dizia: pode ter certeza que um dia ele vai mandar a Polícia Federal aqui. E de fato mandou. E hoje, no meu aniversário, ganhei de presente”, declarou à BandNews TV.

"Mando o recado aqui para todos os senadores: eles apreenderam celular do Senado Federal, o equipamento é do Senado Federal, o chip é do Senado Federal, o aparelho é do Senado Federal. Então, todos vocês estão sendo agora monitorados e investigados. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes teve tamanha audácia de invadir também o meu gabinete, que é inviolável, está na Constituição, e agora todos os senadores estão expostos, porque o meu celular é de trabalho".

Ainda à BandNews, o senador afirmou que, com as buscas e apreensões, Moraes estaria tentando acessar supostos indícios de prevaricação “Para mim está muito claro que ele está vindo pegar qualquer coisa, para ver se eu estou avisando para todo mundo que eu tenho provas de quem prevaricou. Para mim. é claro que ele veio aqui pegar tudo para ver se ele está dentro dessas provas", disse.