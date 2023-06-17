Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Laudo apontará causa

Homem morre e corpo fica pendurado em grade por 3 dias em Viana

Vizinhos afirmaram que vítima estava desaparecida e que se dava bem com todos do bairro Arlindo Villaschi; Polícia Civil aguarda resultado de exames que indicarão causa da morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2023 às 14:11

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 14:11

Corpo foi encontrado dentro de residência em Viana
Vítima estava desaparecida há dias e, segundo moradores, era usuário de drogas Crédito: Kaique Dias
Um homem – identificado apenas como Bruno, de 44 anos – morreu e ficou com as pernas penduradas na grade de uma janela no bairro Arlindo Villaschi, em Viana. Vizinhos e amigos contaram para a reportagem da TV Gazeta que o corpo ficou no local por três dias. A Polícia Militar localizou a vítima somente na última sexta-feira (16). Ainda não se sabe a causa da morte.
Um morador da região, que não quis se identificar, afirmou que o homem era usuário de drogas e tinha um bom relacionamento com todos do bairro. Por estar sumido há alguns dias, um amigo foi procurá-lo dentro da residência, momento em que descobriu que ele estava morto. 
"Como a casa é um pouco mais afastada das outras, o cheiro não espalhou tanto. Mas disseram que ele morreu há pelo menos uns três dias. Estava desaparecido já", afirmou à reportagem. 
Segundo a PM, na noite de sexta-feira, militares foram acionados para verificar a informação de que um indivíduo estaria com as pernas para forma de uma grade, no interior de uma residência no bairro. No local a equipe visualizou um homem pendurado em uma janela.
"Diante da necessidade de prestar socorro ou da constatação do óbito, os policiais quebraram o cadeado da casa e constataram que a vítima estava em óbito, já exalando mau cheiro", frisou a corporação, em nota.
Imagens enviadas por leitores mostram que a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local na manhã deste sábado (17), um dia após o corpo ser localizado. As corporações foram procuradas para dar mais detalhes sobre o caso. 
Em nota, a Polícia Civil disse que, na manhã deste sábado, o serviço de transporte de cadáver foi encaminhado ao bairro Arlindo Vilaschi, em Viana, para realizar o recolhimento de um corpo em adiantado estado de decomposição. "O corpo foi levado para Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", destacou.
Sobre o acionamento que não foi atendido na noite de sexta-feira (16), a Superintendência de Polícia Técnico-Cientifica instaurou um procedimento interno para apurar o fato, segundo a Polícia Civil.
Corpo de Bombeiros foi até o local para desencarcerar a vítima
Corpo de Bombeiros foi até o local para desencarcerar a vítima Crédito: Leitor | A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com motos e carro deixa dois mortos e feridos graves em Piúma
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: conheça os detalhes da inauguração dos Cais das Artes
Imagem de destaque
Copa do Mundo tem tabela completa com últimos classificados na repescagem — tudo o que você precisa saber sobre o torneio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados