Polícia recupera portão de garagem roubado de terreno em Aracruz

Imagens mostram portão roubado em cima de picape Crédito: Divulgação/PCES

Um portão de garagem que havia sido roubado em um terreno e levado em uma por uma picape foi recuperado pela Polícia Civil no bairro Limão, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , na quarta-feira (21). O caso chamou a atenção pelo tamanho do objeto. Ele foi encontrado em uma serralheria e o dono do estabelecimento foi detido pelos policiais.

A PC investigou o caso após a vítima realizar um boletim de ocorrência. Ela relatou que tem um imóvel em construção e havia deixado o portão guardado no local para ser instalado. No decorrer do caso foram obtidas imagens que mostram a ação criminosa, com um Fiat Strada carregando o portão.

Depois do avanço nas apurações, a corporação conseguiu localizar onde estava a peça. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, o delegado Leandro Sperandio, responsável pelas investigações, o dono da serralheria teria comprado o portão por R$ 1 mil, porém não soube confirmar quem vendeu para ele. Os policiais constataram que o portão seria descaracterizado.