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Levado em uma picape

Polícia recupera portão de garagem roubado de terreno em Aracruz

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o objeto foi encontrado em uma serralheria. O dono do estabelecimento acabou detido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jun 2023 às 16:25

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 16:25

Imagens mostram portão roubado em cima de picape
Imagens mostram portão roubado em cima de picape Crédito: Divulgação/PCES
Um portão de garagem que havia sido roubado em um terreno e levado em uma por uma picape foi recuperado pela Polícia Civil no bairro Limão, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (21). O caso chamou a atenção pelo tamanho do objeto. Ele foi encontrado em uma serralheria e o dono do estabelecimento foi detido pelos policiais.
A PC investigou o caso após a vítima realizar um boletim de ocorrência. Ela relatou que tem um imóvel em construção e havia deixado o portão guardado no local para ser instalado. No decorrer do caso foram obtidas imagens que mostram a ação criminosa, com um Fiat Strada carregando o portão.
Depois do avanço nas apurações, a corporação conseguiu localizar onde estava a peça. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, o delegado Leandro Sperandio, responsável pelas investigações, o dono da serralheria teria comprado o portão por R$ 1 mil, porém não soube confirmar quem vendeu para ele. Os policiais constataram que o portão seria descaracterizado.
O homem foi detido, intimado a prestar esclarecimentos e vai responder pelo crime de receptação. O portão foi devolvido para a vítima.

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