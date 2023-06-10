Corpo de baleia jubarte vai parar em areia de praia de Aracruz

Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Aracruz Crédito: Foto Leitor - Juliete Marques

Uma baleia Jubarte foi encontrada morta na Praia Formosa, em Aracruz, Norte do Estado, na última sexta-feira (9). A causa da morte será investigada.

O coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, Thiago Ferrari, contou que essa baleia foi vista há três dias boiando na região de praia de Santa Cruz no município, e e ela já estava morta. “E ontem (sexta-feira, 9) a gente recebeu imagens e informação de que o corpo estava próximo de encalhar na região. Os encalhes e as mortes da espécie são relativamente comuns do mês de junho até o mês de novembro, que é justamente o período de reprodução das jubartes aqui no Brasil”, explicou.

Thiago ainda disse que esse é o primeiro aparecimento de corpo desta temporada de migração em território capixaba. “25 mil indivíduos fazem essa migração todos os anos. Com o aumento da população ano após ano, é normal esse aumento de mortandade relativamente comparado a população total".

Apesar da maioria das causas da morte ser natural, Thiago ainda explica outros fatores que podem causar o óbito. “Pode ser atropelamento de navio ou pequenas embarcações, pode ser encalhamento em rede de pesca ou outras causas como prospecção de petróleo em água profunda e até a poluição marinha”, finalizou.

Juliete Marques, coordenadora de escola de musica, está com a família desde a última quinta-feira (8) no balneário de Aracruz e ficou triste ao se deparar com a baleia morta. Nunca havia encontrado uma baleia, nem viva nem morta. É bem triste de ver , é um animal tão grande morto na praia tão perto da gente”, contou

Técnicos da Organização Não Governamental (Ong) Instituto Orca realizam coleta do material para identificar a causa da morte do animal . “Esse trabalho começou ontem, lá tem veterinário e outros profissionais. A previsão é de que o trabalho termine neste sábado e assim que acabar vai liberar para a prefeitura fazer a destinação da carcaça”, explicou João Marcelo Ramos Nogueira, diretor de projetos no instituto.

Baleia Jubarte morre e encalha em praia de Aracruz

Prefeitura fará enterro

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Aracruz (Semam) informa que realizará o enterro da carcaça da baleia jubarte, que já está em estado elevado de decomposição. Na manhã deste sábado, equipes do Instituto Orca realizam a necropsia do animal.

“Nesse período, é importante evitar o banho de mar na área onde o animal foi encontrado por uns três dias por causa do resíduo oleosos do cadáver e por não saber as causas da morte. Por isso, na hora de fazer esse enterro, procura-se área bem profunda”, explicou Priscila Nobres, bióloga da prefeitura de Aracruz.