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Água perdida em vazamentos no ES poderia atender a 137 mil famílias

Moradores de Cachoeiro mostram exemplos de reutilização da água; no Espírito Santo, a perda é de 38,8%, segundo estudo do Instituto Trata Brasil
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

09 jun 2023 às 20:45

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 20:45

Um estudo divulgado durante esta semana pelo Instituto Trata Brasil mostra que o país perdeu 40,3% da água distribuída em 2021, último dado do levantamento. Isso significa que, por dia, o país perde oito mil piscinas olímpicas de água tratada. No Espírito Santo, a perda é de 38,8%, água que poderia atender a 137 mil pessoas em todo o estado.
Desperdício Água
Em Cachoeiro, a perda é de 23,36%. Crédito: Luiz Gonçalves
Água perdida em vazamentos no ES poderia atender a 137 mil familias
Nos últimos seis anos, o índice de desperdício vem piorando em nível nacional:
Desperdício Água
Desperdício de água no Brasil. Crédito: TV Gazeta Sul
Esse desperdício está relacionado principalmente a vazamentos, muitas vezes ocultos, além de "gatos" da rede e erros de leitura dos hidrômetros, por exemplo. O Espírito Santo ocupa a 17ª posição no ranking nacional de desperdício de água.
"“A gente precisa ter programas efetivos de redução de perda de água que foquem tanto na eficiência do reparo do vazamento, ou seja, maior agilidade no reparo do vazamento, e também na detecção de vazamentos ocultos”."
Luanna Pretto - Presidente do Instituto Trata Brasil
Na contramão desses números, moradores de Cachoeiro mostram técnicas de reutilização da água. O advogado Rodrigo Souza capta água da chuva por meio de calhas, que direcionam a água para ser usada para limpeza e nos chuveiros da casa, enquanto a assistente social Rita Elizieth reutiliza a água utilizada para lavar roupa.
“Eu faço a captação da roupa que eu lavo. A primeira água tem o sabão, é uma água mais suja que é desprezada. A de enxágue é guardada para fazer a limpeza da casa lavar o banheiro”, explica Rita.
Desperdício Água
Desperdício Água Crédito: Luiz Gonçalves
A BRK, empresa de abastecimento de Cachoeiro de Itapemirim, informou que atua diariamente para evitar perdas no sistema. De acordo com a concessionária, a perda é de 23,36%, número abaixo da média estadual. Já a Cesan, responsável pelo abastecimento de várias cidades do estado, não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem.
Com informações da repórter Vivia Lima, da TV Gazeta Sul.

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