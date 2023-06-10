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Belezas naturais

Cientistas descobrem 'tesouro' em área desconhecida no mar do ES

Descobertas foram feitas depois de 25 mergulhos, entre 20 e 70 metros de profundidade. Segundo pesquisadores, há muito ainda o que revelar no litoral capixaba
Roger Santana

Roger Santana

Publicado em 

10 jun 2023 às 09:03

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 09:03

Cientistas mapearam área até então desconhecida no mar do ES. — Foto: Reprodução/Mauritius Bell e Michael Netto
Cientistas mapearam área até então desconhecida no mar do ES Crédito: Reprodução/Mauritius Bell e Michael Netto
Pesquisadores brasileiros e da Academia de Ciências da Califórnia (EUA) mapearam uma área até então desconhecida, entre a Costa do Espírito Santo e a Ilha de Trindade e encontraram enormes recifes de corais, tubarões, espécies raras de animais marinhos e os mais variados peixes, alguns ameaçados de extinção.
Segundo os pesquisadores, ainda há muito a ser descoberto na região marinha pesquisada, mas já é possível afirmar que se trata de um dos maiores ecossistemas marinhos do mundo.
Vitória está ligada a Ilha de Trindade, que fica a 1.200 quilômetros mar a dentro, por uma cadeia de montanhas submarinas e cinco delas foram alvo do estudo. De acordo com Hudson Pinheiro, coordenador da pesquisa, são os primeiros registros de um ecossistema intocado.
Espécies marinhas foram descobertas em área até então desconhecida no mar do ES.
Espécies marinhas foram descobertas em área até então desconhecida no mar do ES. Crédito: TV Gazeta/Reprodução
"Sensação maravilhosa de estar encontrando um ambiente que nunca tinha sido mergulhado, conhecido, encontrado por uma pessoa antes, então nós não tínhamos ideia de que íamos encontrar ambientes recififais de alta complexidade. É o ambiente que abriga uma quantidade de peixes enorme comparada com a costa e com outras ilhas oceânicas", disse o coordenador da pesquisa.
Depois de 25 mergulhos, entre 20 e 70 metros de profundidade, os pesquisadores estimaram em cerca de 200 o número de espécies encontradas. Duas foram descobertas durante a pesquisa e ainda estão em estudo.
Janaína Bumbeer, Doutora em Ciência Humanas, falou sobre a surpresa positiva com os achados da pesquisa.
"Não se tinha ideia de quais eram as espécies, com o era esse ecossistema, como ele era formado, então tudo isso foi descoberto, foi descrito pelo estudo após esses mergulhos. Isso é realmente algo muito grandioso", detalhou Janaína.
A pesquisadora também falou sobre o reflexo positivo da descoberta para o meio ambiente e também para a economia.
"Não estamos falando só da biodiversidade marinha em si, mas de todos os serviços que eles prestam pra gente, para os seres humanos. Então, estamos falando de alimentação, de pesca, extração, falando de turismo, proteção costeira, regulação do clima", disse a doutora em Ciências Humanas.
Vestígios de pesca também foram encontrados pelos pesquisadores, retrato de acordo com eles, da pesca feita de forma descontrolada e que ameaça ecossistemas antes mesmo que eles sejam descobertos.
"Seria muito importante se pensar em estar organizando melhor as atividades de pesca para que os recursos não venham a desaparecer", disse o coordenador da pesquisa.
Com informações da TV Gazeta e do g1 ES

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