Capixabas em Nova Iorque falam de nuvem de fumaça: 'Filme apocalíptico'

Duas capixabas que moram em Nova Iorque vivenciaram momentos de muita estranheza por causa da nuvem de fumaça vinda da queima de árvores do Canadá e que atingiu os Estados Unidos nesta semana.
A capixaba e engenheira civil Nathália dos Reis Monteiro mora em Nova Iorque há três anos e meio e começou a perceber que o tempo estava ficando estranho na terça-feira (6). Na quarta-feira (7), a situação piorou e ela teve que trabalhar de casa.
"Na terça à tarde já estava assim e na quarta foi um caos. Eu já estava sentindo um gosto de fumaça, de queimado, e tudo piorou na quarta. ", contou a engenheira.
"Se você saísse de casa era como se você estivesse ficando ao lado de uma churrasqueira. Era como se você tivesse vivendo um filme de apocalipse zumbi"
Nathália disse que estava conversando com a mãe de vídeo pela cidade e foi mostrando para ela como o céu estava alaranjado. "Tava difícil para fazer qualquer atividade ao ar livre. Eu nem fui para a obra na quarta-feira, porque tava difícil de sair, ruim para respirar. É uma coisa que você não imagina viver nesse nível", relatou Nathália.
Thaís Fernandes também é capixaba e disse nunca ter vivido algo assim. A publicitária de 31 anos mora em Nova Iorque há quase dois. Ela disse que mesmo pela manhã, a cidade parecia noite. "O ápice foi a quarta-feira, por volta das duas da tarde. Era impossível ver o sol e parecia noite".
"O céu ficou laranja e parecia que estávamos vivendo em uma fotografia de cor sépia. Foi assustador. O cheiro forte de fumaça e queimado fazia arder os olhos"
As duas brasileiras relataram que pessoas estavam distribuindo máscaras para quem tivesse que sair, mas a recomendação do governo americano era ficar em casa.
A publicitária registrou a qualidade do ar na quarta-feira. No aplicativo do celular, aparecia um alerta roxo avisando que a qualidade do ar estava nociva.
Em fotos tiradas pelas capixabas, é possível ver a Times Square, um dos pontos mais movimentados de Nova Iorque, com menos pessoas circulando. A aparência da cidade era como em um deserto.
Em outra foto postada nas redes sociais da Nathália, ela até reforça que o registro não tem filtro, e que a aparência do bairro Brooklyn estava insana naquele momento.
Para Thaís, o cenário vivenciado só relembra como as mudanças climáticas tem impactado a vida pelo mundo todo. "Tenho medo do que esses três dias de alerta podem futuramente causar em termos de complicações respiratórias e doenças. Falamos tanto sobre mudanças climáticas como algo distante de nós, porém já chegou. Já estamos vivendo a Mudança climática. Isso foi só mais um pedido de socorro que a natureza fez e que o homem mais uma vez ignorou", pontuou.
*Com informações de Viviane Lopes, do g1ES