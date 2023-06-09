Morre motociclista envolvido em acidente com trator em Montanha

Trator envolvido no acidente em Montanha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O homem havia sido socorrido em estado grave para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O acidente ocorreu no km 47 da rodovia. A moto bateu na traseira do trator. Segundo a Polícia Militar, o condutor do trator não tinha habilitação necessária para dirigir.

A PC informou que o corpo do motociclista foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Montanha.

Sobre o acidente

Em imagens feitas logo após a colisão, é possível ver a moto, uma Honda NXR 160 Bros, danificada no chão. O trator, um Valmet amarelo, com uma carga de peças de madeira no reboque. No vídeo, a máquina tinha um sinal luminoso. Uma testemunha relatou, no entanto, que os faróis traseiros do veículo agrícola estavam apagados e a vítima não conseguiu avistar a máquina sem iluminação. A moto e o trator seguiam no mesmo sentido, de Montanha a Pinheiros, próximos do distrito de Vinhático.

O condutor do trator disse para a PM que ouviu um barulho e parou para verificar o que tinha acontecido, quando percebeu o motociclista caído no asfalto e ferido. Em seguida, ele contou que ligou para pedir socorro à vítima e saiu do local, com medo de sofrer algum tipo de retaliação. Ele retornou ao lugar com o proprietário do trator, que disse que iria prestar o auxílio à vítima.

Os militares verificaram que o condutor do veículo agrícola tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), porém não estava apto para dirigir, porque não tem permissão para as categorias C, D e E, exigência que consta no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para operar esse tipo de máquina.