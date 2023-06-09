Motociclista fica ferido após bater na traseira de trator em Montanha

Atualização Em atualização ao estado de saúde do motociclista, a Polícia Civil informou que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta sexta-feira (9) no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater na traseira de um trator na altura do km 47 da ES 130, na zona rural de Montanha , no Norte do Espírito Santo , na noite desta quinta-feira (8). Segundo informações da Polícia Militar , o condutor do trator não tinha habilitação necessária para dirigir.

Em imagens feitas logo após a colisão, é possível ver a moto, uma Honda NXR 160 Bros, danificada no chão. O trator, um Valmet amarelo, com uma carga de peças de madeira no reboque. No vídeo, a máquina tinha um sinal luminoso. Uma testemunha relatou, no entanto, que os faróis traseiros do veículo agrícola estavam apagados e a vítima não conseguiu avistar a máquina sem iluminação. A moto e o trator seguiam no mesmo sentido, de Montanha a Pinheiros, próximos do distrito de Vinhático.

O condutor do trator disse para a PM que ouviu um barulho e parou para verificar o que tinha acontecido, quando percebeu o motociclista caído no asfalto e ferido. Em seguida, ele contou que ligou para pedir socorro à vítima e saiu do local, com medo de sofrer algum tipo de retaliação. Ele retornou ao lugar com o proprietário do trator, que disse que iria prestar o auxílio à vítima.

Os militares verificaram que o condutor do veículo agrícola tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), porém não estava apto para dirigir, porque não tem permissão para as categorias C, D e E, exigência que consta no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para operar esse tipo de máquina.

Trator envolvido no acidente em Montanha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o motorista não foi conduzido para a delegacia e o trator foi liberado para o proprietário, após orientação do coordenador do policiamento aos militares. A reportagem de A Gazeta questionou a corporação sobre o procedimento adotado na ocorrência, mas o órgão não deu mais esclarecimentos.