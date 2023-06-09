Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodovia estadual

Motociclista fica ferido após bater na traseira de trator em Montanha

De acordo com a PM, o veículo agrícola não tinha farol traseiro, faixa de iluminação ou outra sinalização. Condutor também não tinha habilitação necessária
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 jun 2023 às 11:33

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 11:33

Atualização

09/06/2023 - 7:15
Em atualização ao estado de saúde do motociclista, a Polícia Civil informou que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta sexta-feira (9) no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Um motociclista ficou gravemente ferido após bater na traseira de um trator na altura do km 47 da ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (8). Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do trator não tinha habilitação necessária para dirigir.
Em imagens feitas logo após a colisão, é possível ver a moto, uma Honda NXR 160 Bros, danificada no chão. O trator, um Valmet amarelo, com uma carga de peças de madeira no reboque. No vídeo, a máquina tinha um sinal luminoso. Uma testemunha relatou, no entanto, que os faróis traseiros do veículo agrícola estavam apagados e a vítima não conseguiu avistar a máquina sem iluminação. A moto e o trator seguiam no mesmo sentido, de Montanha a Pinheiros, próximos do distrito de Vinhático.
O condutor do trator disse para a PM que ouviu um barulho e parou para verificar o que tinha acontecido, quando percebeu o motociclista caído no asfalto e ferido. Em seguida, ele contou que ligou para pedir socorro à vítima e saiu do local, com medo de sofrer algum tipo de retaliação. Ele retornou ao lugar com o proprietário do trator, que disse que iria prestar o auxílio à vítima.
Os militares verificaram que o condutor do veículo agrícola tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), porém não estava apto para dirigir, porque não tem permissão para as categorias C, D e E, exigência que consta no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para operar esse tipo de máquina.
Trator envolvido no acidente em Montanha
Trator envolvido no acidente em Montanha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o motorista não foi conduzido para a delegacia e o trator foi liberado para o proprietário, após orientação do coordenador do policiamento aos militares. A reportagem de A Gazeta questionou a corporação sobre o procedimento adotado na ocorrência, mas o órgão não deu mais esclarecimentos.
A PC informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Montanha.

Veja Também

Polícia prende em flagrante suspeito de vários roubos em Sooretama

15 ficam feridos em acidente entre caminhão e Transcol em Vila Velha

Painel sobre focos da gripe aviária mostra que ES tem 20 casos confirmados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Montanha Samu Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados