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Oito crimes em 12 dias

Polícia prende em flagrante suspeito de vários roubos em Sooretama

Policiais conseguiram recuperar um smartphone, que havia sido roubado pelo homem. Crimes ocorriam principalmente no centro da cidade
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 jun 2023 às 09:27

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 09:27

Suspeito foi preso em flagrante em Sooretama
Suspeito foi preso em flagrante em Sooretama Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 41 anos, suspeito de cometer vários roubos, foi preso em flagrante no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (8). Segundo a Polícia Civil, Welton Ribeiro foi identificado como autor de oito crimes nos últimos 12 dias. Eles aconteceram no Centro e em outros bairros do município.
Com Welton, os policiais conseguiram recuperar um smartphone, que era fruto de um dos roubos. A PC informou que ele foi autuado pelo crime de furto e roubo qualificado, por conta do número de crimes cometidos.
Após passar pelo interrogatório, o indivíduo foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça.

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