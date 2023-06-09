Polícia prende em flagrante suspeito de vários roubos em Sooretama

Suspeito foi preso em flagrante em Sooretama Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 41 anos, suspeito de cometer vários roubos, foi preso em flagrante no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (8). Segundo a Polícia Civil, Welton Ribeiro foi identificado como autor de oito crimes nos últimos 12 dias. Eles aconteceram no Centro e em outros bairros do município.

Com Welton, os policiais conseguiram recuperar um smartphone, que era fruto de um dos roubos. A PC informou que ele foi autuado pelo crime de furto e roubo qualificado, por conta do número de crimes cometidos.