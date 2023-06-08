Homem invade apartamento com moradores dormindo em Coqueiral de Itaparica

O caso aconteceu bem cedo, por volta de 6h50. De acordo com o síndico do condomínio, Leonardo Nascimento, o suspeito entrou no local e forçou a porta do primeiro e segundo andar, mas elas estavam trancadas. "No terceiro, a porta estava aberta. Ele entrou no apartamento e foi até o quarto da moradora que estava dormindo. Lá ele pegou o notebook e o celular. Saindo do quarto e entrando na sala tinha a carteira do esposo dela, de onde ele pegou R$ 165", relatou.