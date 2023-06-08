Homem invade apartamento com moradores dormindo em Coqueiral de Itaparica

Um suspeito invadiu um prédio da Sétima Etapa, condomínio do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, entrou em um dos apartamentos, foi ao quarto de uma moradora e levou celular, dinheiro e até notebook na manhã desta quinta-feira (8). Depois do furto, ele saiu levando os itens em uma mochila.
O caso aconteceu bem cedo, por volta de 6h50. De acordo com o síndico do condomínio, Leonardo Nascimento, o suspeito entrou no local e forçou a porta do primeiro e segundo andar, mas elas estavam trancadas. "No terceiro, a porta estava aberta. Ele entrou no apartamento e foi até o quarto da moradora que estava dormindo. Lá ele pegou o notebook e o celular. Saindo do quarto e entrando na sala tinha a carteira do esposo dela, de onde ele pegou R$ 165", relatou.
Com os aparelhos eletrônicos em uma mochila, o suspeito desceu pelas escadas e chegou a cruzar com outro morador, saindo pela porta logo em seguida.
Segundo a Polícia Militar, a vítima ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) por volta das 7h30. "Ela afirmou que estava dormindo e foi acordada por um vizinho que viu o suspeito saindo do imóvel. Após o fato ele fugiu e não foi localizado. A moradora foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia", detalhou a corporação.