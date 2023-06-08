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Furto em Vila Velha

Homem invade apartamento com moradores dormindo em Coqueiral de Itaparica

Caso aconteceu em um prédio da Sétima Etapa, nesta quinta-feira (8); suspeito conseguiu fugir levando celular, dinheiro e até notebook do imóvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2023 às 12:19

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 12:19

Um suspeito invadiu um prédio da Sétima Etapa, condomínio do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, entrou em um dos apartamentos, foi ao quarto de uma moradora e levou celular, dinheiro e até notebook na manhã desta quinta-feira (8). Depois do furto, ele saiu levando os itens em uma mochila.
O caso aconteceu bem cedo, por volta de 6h50. De acordo com o síndico do condomínio, Leonardo Nascimento, o suspeito entrou no local e forçou a porta do primeiro e segundo andar, mas elas estavam trancadas. "No terceiro, a porta estava aberta. Ele entrou no apartamento e foi até o quarto da moradora que estava dormindo. Lá ele pegou o notebook e o celular. Saindo do quarto e entrando na sala tinha a carteira do esposo dela, de onde ele pegou R$ 165", relatou.
Com os aparelhos eletrônicos em uma mochila, o suspeito desceu pelas escadas e chegou a cruzar com outro morador, saindo pela porta logo em seguida.
Segundo a Polícia Militar, a vítima ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) por volta das 7h30. "Ela afirmou que estava dormindo e foi acordada por um vizinho que viu o suspeito saindo do imóvel. Após o fato ele fugiu e não foi localizado. A moradora foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia", detalhou a corporação.

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