Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta sexta-feira (9), na Rodovia Darly Santos, altura do bairro Araçás, em Vila Velha.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, por meio de nota, as equipes foram encaminhadas e constataram a maioria das vítimas estavam com ferimentos leves, mas sete sofreram fraturas e foram socorridas por ambulâncias da corporação e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
De acordo com apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o acidente aconteceu pouco antes das 8 horas da manhã. O ônibus seguia do bairro Jardim Botânico, em Cariacica, para o Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Na altura de Araçás, sentido Itaparica, ele acabou batendo na traseira de um caminhão.
15 ficam feridos em acidente entre caminhão e Transcol em Vila Velha
Testemunhas disseram que um outro coletivo estava saindo do ponto de ônibus quando o caminhão freou bruscamente; nesse momento, o Transcol que estava atrás acabou batendo. O para-brisa e a frente do ônibus ficaram totalmente destruídos.
Os passageiros que não foram socorridos pelas ambulâncias foram orientados a procurarem hospitais para realizar exames, como uma mulher, que estava no ônibus e conversou como repórter Kaique Dias. Ela contou que bateu o rosto em um dos vidros e estava com algumas dores.
O trânsito na região, principalmente na saída da Rodovia Leste-Oeste, está bem complicado. O Batalhão de Transito está no local dando orientações para os motoristas.