Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, por meio de nota, as equipes foram encaminhadas e constataram a maioria das vítimas estavam com ferimentos leves, mas sete sofreram fraturas e foram socorridas por ambulâncias da corporação e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192).

TV Gazeta, o acidente aconteceu pouco antes das 8 horas da manhã. O ônibus seguia do bairro Jardim Botânico, em De acordo com apuração do repórter Kaique Dias, da, o acidente aconteceu pouco antes das 8 horas da manhã. O ônibus seguia do bairro Jardim Botânico, em Cariacica , para o Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Na altura de Araçás, sentido Itaparica, ele acabou batendo na traseira de um caminhão.

Your browser does not support the audio element. 15 ficam feridos em acidente entre caminhão e Transcol em Vila Velha

Acidente entre Transcol e caminhão deixa feridos na Rodovia Darly Santos Crédito: Leitor | A Gazeta

Testemunhas disseram que um outro coletivo estava saindo do ponto de ônibus quando o caminhão freou bruscamente; nesse momento, o Transcol que estava atrás acabou batendo. O para-brisa e a frente do ônibus ficaram totalmente destruídos.

Os passageiros que não foram socorridos pelas ambulâncias foram orientados a procurarem hospitais para realizar exames, como uma mulher, que estava no ônibus e conversou como repórter Kaique Dias. Ela contou que bateu o rosto em um dos vidros e estava com algumas dores.