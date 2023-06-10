Praia do Canto tem música ao vivo na rua para o Dia dos Namorados

Para aquecer o coração dos casais - e também as compras para o Dia dos Namorados - os comerciantes da Praia do Canto, em Vitória, investiram em apresentações musicais ao vivo. As atrações se apresentam nas ruas do bairro até as 14h deste sábado (10) e, além da música romântica, estão previstas ainda apresentações de tango.