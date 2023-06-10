Praia do Canto tem música ao vivo na rua para o Dia dos Namorados

Para aquecer o coração dos casais - e também as compras para o Dia dos Namorados - os comerciantes da Praia do Canto, em Vitória, investiram em apresentações musicais ao vivo. As atrações se apresentam nas ruas do bairro até as 14h deste sábado (10) e, além da música romântica, estão previstas ainda apresentações de tango.
Veja a programação:
- Sax Therry: esquina das ruas Chapot Presvot e Aleixo Netto;
- Coquinho (voz e violão): esquina das ruas Joaquim Lírio e Chapot Presvot;
- Natalya (voz e violão): esquina das ruas Celso Calmon e Joaquim Lírio;
- Nanda (voz e violão): esquina na avenida Rio Branco com a rua Chapot Presvot;
- Murilo (voz e violão): esquina das ruas Aleixo Netto e Celso Calmon;
- Matheus (sax): rua Aleixo Netto, em frente a loja Via Láctea.
As apresentações de tango acontecem na esquina das ruas Chapot Presvot e Aleixo Netto a partir da 13 horas.