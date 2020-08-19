Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campinho da Serra

Polícia Militar fecha fábrica de metralhadoras caseiras na Serra

No local, foi encontrada uma metralhadora quase pronta, além de material para fabricação de mais de 30 armas de fogo; um casal foi detido no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 19:19

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 19:19

A imagem mostra os materiais para a fabricação das armas caseiras.
A Polícia Militar fechou uma fábrica de armas caseiras, na Serra, nesta quarta-feira (19) Crédito: Reprodução/Polícia Militar
A Polícia Militar fechou uma fábrica ilegal de armamentos no bairro Campinho da Serra, na Serra, nesta quarta-feira (19). De acordo com a polícia, no local foi encontrado material para fabricação de cerca de 30 armas caseiras, sendo que uma metralhadora já estava quase pronta. Um casal foi detido.
Polícia Militar fecha fábrica de metralhadoras caseiras na Serra
O Major Cardoso explicou que as investigações a respeito da fábrica ilegal começaram no final de 2019. Após uma prisão no bairro Serra Sede, os agentes levantaram informações que apontavam para a existência do local.
"Desde o final do ano passado, por conta de uma prisão na Serra Sede, conseguimos informações de que havia uma oficina fabricando as armas. As investigações foram aprofundadas e hoje cumprimos mandado de busca e apreensão em quatro alvos, sendo que um dos alvos tinha essa suspeita de ser a fábrica", disse.
Segundo o Major Cardoso, os criminosos vendiam as armas para toda a Grande Vitória.
A imagem mostra os materiais para a fabricação das armas caseiras.
A Polícia Militar fechou uma fábrica de armas caseiras, na Serra, nesta quarta-feira (19) Crédito: Reprodução/Polícia Militar
"Inicialmente, faziam a venda para criminosos da região da Serra. Com o tempo, percebendo o potencial do negócio, começaram a vender para criminosos de outras regiões da Grande Vitória", finalizou.
Um casal, que residia na casa, foi conduzido para a Delegacia de Polícia da Serra. O homem já possuía passagem pela polícia.

Veja Também

Polícia apreende 30 mil litros de cachaça em fábrica ilegal na Serra

Operação da Polícia Federal prende foragido da Justiça em Vila Velha

Suspeitos de cometer triplo homicídio em Conceição da Barra são presos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados