A Polícia Militar fechou uma fábrica de armas caseiras, na Serra, nesta quarta-feira (19) Crédito: Reprodução/Polícia Militar

Polícia Militar fechou uma fábrica ilegal de armamentos no bairro Campinho da Serra, na Serra , nesta quarta-feira (19). De acordo com a polícia, no local foi encontrado material para fabricação de cerca de 30 armas caseiras, sendo que uma metralhadora já estava quase pronta. Um casal foi detido.

Your browser does not support the audio element. Polícia Militar fecha fábrica de metralhadoras caseiras na Serra

O Major Cardoso explicou que as investigações a respeito da fábrica ilegal começaram no final de 2019. Após uma prisão no bairro Serra Sede, os agentes levantaram informações que apontavam para a existência do local.

Your browser does not support the video tag.

"Desde o final do ano passado, por conta de uma prisão na Serra Sede, conseguimos informações de que havia uma oficina fabricando as armas. As investigações foram aprofundadas e hoje cumprimos mandado de busca e apreensão em quatro alvos, sendo que um dos alvos tinha essa suspeita de ser a fábrica", disse.

Segundo o Major Cardoso, os criminosos vendiam as armas para toda a Grande Vitória.

A Polícia Militar fechou uma fábrica de armas caseiras, na Serra, nesta quarta-feira (19) Crédito: Reprodução/Polícia Militar

"Inicialmente, faziam a venda para criminosos da região da Serra. Com o tempo, percebendo o potencial do negócio, começaram a vender para criminosos de outras regiões da Grande Vitória", finalizou.