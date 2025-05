Norte do ES

Polícia investiga encontro de feto em estação de esgoto em Rio Bananal

Funcionário de estação percebeu presença de feto e acionou a polícia na tarde desta sexta-feira (23), no bairro São Sebastião

Um feto humano foi encontrado na tarde desta sexta-feira (23), em uma estação de tratamento de esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), no bairro São Sebastião, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. >