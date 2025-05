Homem é detido ao tentar roubar iluminação da Estação do Aquaviário em Vitória

Um homem de 42 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória na madrugada desta sexta-feira (23) após furtar peças de iluminação e fios da Estação do Aquaviário, localizada na Enseada do Suá. Ele foi flagrado por câmeras de segurança da administradora do terminal por volta das 3h40, o que motivou o acionamento dos agentes. >