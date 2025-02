Investigação

Polícia desvenda ataques a tiros com morte e estudante baleada em Colatina

A polícia aponta Filipe "Carioca" e um menor de 16 anos como autores do assassinato de Deolindo Pignaton Junior; o adolescente também é suspeito de ferir uma estudante a tiros

À esquerda (de camisa azul), o indiciado Filipe Pereira Oliveira, conhecido como "Carioca"; à direita Deolindo Pignaton Junior (foto em preto e branco), vítima assassinada. (Montagem A Gazeta )

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (21) que Filipe Pereira Oliveira, conhecido como "Carioca", e um adolescente de 16 anos são os responsáveis pelo assassinato de Deolindo Pignaton Junior, de 36 anos, ocorrido em 20 de novembro do ano passado, em uma casa no bairro Alto São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

Filipe já está preso, e o menor apreendido. Este último também é suspeito do ataque a tiros que atingiu uma menina de 15 anos no dia 22 de novembro na Escadaria da Diversidade, entre os bairros São Vicente e São Judas Tadeu.

Assassinato

Segundo os investigadores, Filipe, conhecido como "Carioca", e o comparsa, de 16 anos, decidiram executar Deolindo por ele supostamente integrar uma facção criminosa rival à qual pertenciam. "Para a execução do crime, armados com uma pistola calibre .380, a dupla se deslocou a pé pela escadaria Raul Lacerda, que liga os bairros Santa Cecília ao Alto São Vicente.

Ao se aproximarem do imóvel em que as vítimas estavam, o menor efetuou disparos pela janela, atingindo Deolindo e seu primo, de 38 anos, que se encontravam no interior da residência, fugindo pela mesma escadaria logo depois", informou a Polícia Civil.

O crime aconteceu na tarde do dia 20 de novembro. Segundo a Polícia Militar, a vítima que sobreviveu relatou que o suspeito apareceu pela janela e atirou, fugindo em seguida.

Quando a PM chegou ao local, encontrou a vítima ferida com um tiro, que acertou a região do glúteo do lado direito. Com lucidez, ela explicou que estava deitada na cama do quarto conversando com o primo, quando o suspeito surgiu e atirou. Deolindo teve a morte confirmada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), enquanto o primo dele, de 38 anos, foi socorrido para um hospital do município.

A perícia da Polícia Científica constatou que Deolindo sofreu três perfurações pelo corpo, sendo dois nas costas e outro na região da cabeça. No local do crime foram encontradas cinco cápsulas deflagradas e um projétil de arma calibre .380.

Conforme a Polícia Civil, o indiciado Filipe Pereira Oliveira, conhecido como "Carioca", também é investigado por outros homicídios ocorridos ao longo de 2024. No entanto, a corporação não detalhou a quantidade nem quais são esses crimes.

Estudante baleada

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o adolescente de 16 anos apreendido, suspeito do assassinato de Deolindo no dia 20 de novembro, estaria envolvido no ataque a tiros que atingiu uma menina de 15 anos que retornava da escola, na manhã do dia 22 do mesmo mês. A adolescente ferida foi socorrida para um hospital da cidade.

Naquela ocasião, moradores do local informaram à Polícia Militar que os tiros foram disparados por dois indivíduos em direção às escadas. A equipe policial depois conseguiu conversar com a vítima no hospital, que relatou que os tiros ocorreram enquanto dois homens corriam na escadaria e eram perseguidos por outros indivíduos armados.

