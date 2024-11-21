Primos são baleados dentro de casa e um deles morre em Colatina

Caso é investigado pela Delegacia de Colatina Crédito: Governo do ES

Um homem de 38 anos foi morto a tiros e o primo dele, de 36, ficou ferido após ambos serem alvo de disparos de arma de fogo em uma casa no bairro Alto São Vicente, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (20). Segundo a Polícia Militar , a vítima que sobreviveu relatou que o suspeito apareceu pela janela e atirou, fugindo em seguida.

Quando a PM chegou ao local, encontrou a vítima ferida com um tiro, que acertou a região do glúteo do lado direito. Com lucidez, ela explicou que estava deitada na cama do quarto conversando com o primo, quando um indivíduo surgiu e atirou. O suspeito não foi identificado naquele momento.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou a morte do homem de 38 anos e levou o ferido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, para receber cuidados médicos. A perícia da Polícia Científica constatou que o homem morto sofreu três perfurações pelo corpo, sendo dois nas costas e outro na região da cabeça. No local do crime foram encontradas cinco cápsulas deflagradas e um projétil de arma calibre .380.

Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, que até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo do homem de 38 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.