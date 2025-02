Carnaval de Vitória terá efeitos de luzes e cores para encantar foliões

Uma iluminação especial, com efeitos de luzes e cores, é prometida para encantar os foliões durante o Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo. A festa começa nesta sexta-feira (21) e vai até domingo (23), com desfiles das escolas de samba. Segundo a prefeitura, 327 novos projetores de LED foram instalados na pista. >