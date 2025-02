Suspeito de matar homem a tiros é preso durante operação em Cachoeiro

A Polícia Civil prendeu um homem de 27 anos, suspeito de assassinar a tiros Douglas Manzoli Andrade da Silva, também de 27 anos, no dia 21 de dezembro de 2024, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A corporação informou que Oscar Gabriel Garcia de Cerqueira foi preso durante uma operação na manhã desta sexta-feira (21), em cumprimento de mandado de prisão. >