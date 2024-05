Noroeste do ES

Polícia apreende suspeito de envolvimento em ataques a bairros de Colatina

Segundo a PM, o menor de 17 anos é um dos principais suspeitos de envolvimento nos ataques criminosos aos bairros São Judas, Bela Vista e Vicente Soella

Materiais foram apreendidos com adolescente de 17 anos e homem de 22. (Divulgação | Polícia Militar)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de terça-feira (28) no bairro Bela Vista, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O menor, que não teve a identidade revelada, é um dos principais suspeitos de envolvimento nos ataques criminosos aos bairros São Judas, Bela Vista e Vicente Soella, segundo o Major Ricardo, da Polícia Militar.

Em um desses ataques, um jovem de 18 anos morreu e quatro pessoas - entre elas uma criança de seis anos - ficaram feridas após disparos de arma de fogo nos bairros Vicente Soella. O fato ocorreu na madrugada do dia 16 de março deste ano. Ainda no mesmo bairro, um homem foi morto com vários tiros e outro ficou ferido durante um ataque na noite do dia 8 de abril.

Tivemos uma apreensão importante de um elemento de alta periculosidade na cidade. Ele já foi apreendido por nós no ano passado, solto em fevereiro deste ano, e novamente foi apreendido. Ele é um dos envolvidos nesses ataques no São Judas, Bela Vista [...] Major Ricardo • Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, apesar da idade, o adolescente apreendido já possuía passagens pelo Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). Além dele, um homem de 22 anos, identificado como João Vitor Lopes de Almeida, foi preso pela PM na noite de terça (28). Ambos são suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas na região. Com eles, a polícia apreendeu uma submetralhadora de fabricação caseira, pistolas, além de drogas.

João Vitor e o adolescente foram encontrados após a PM receber uma informação anônima de que dois indivíduos armados estariam utilizando uma residência no bairro Bela Vista para o tráfico de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Colatina. O indivíduo de 22 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. O adolescente, por sua vez, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de associação para o tráfico e tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Ele foi encaminhado ao Ciase.

Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta

