Sul do ES

Adolescente é autuado após dar soco e ameaçar aluno em escola de Atílio Vivácqua

Segundo o diretor do colégio, o estudante de 14 anos disse que buscaria uma arma para matar o aluno que ele havia agredido; ele ainda teria ainda agarrado duas alunas e tirado os shorts de crianças

Um adolescente de 14 anos, aluno de uma escola de municipal de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, acabou autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de ameaça e lesão corporal na tarde dessa segunda-feira (27). Segundo registro da Polícia Militar, o menino teria dado um soco em um aluno de 16 anos e o ameaçado de morte. O nome da instituição e dos envolvidos não será divulgado por envolver menores de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD).