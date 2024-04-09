Jovem é morto e outro fica ferido durante ataque a tiros em Colatina

A Polícia Militar disse que testemunhas relataram aos militares que quatro homens com máscaras pretas apareceram de carro na Avenida Jonas Barcelos e realizaram os disparos. Lucas sofreu perfurações em diversas partes do corpo, como na cabeça, no peito e nas costas e teve a morte constatada ali mesmo. O outro ferido, segundo informações obtidas pela polícia no hospital, foi atingido no peito, no pescoço e na perna, e estava na sala de cirurgia. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dele.