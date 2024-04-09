Jovem é morto e outro fica ferido durante ataque a tiros em Colatina

Um homem foi morto com vários tiros e outro ficou ferido durante um ataque no bairro Vicente Soella, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, Lucas de Guimarães Mota, de 24 anos, morreu no local e outro rapaz, de 28 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município.
A Polícia Militar disse que testemunhas relataram aos militares que quatro homens com máscaras pretas apareceram de carro na Avenida Jonas Barcelos e realizaram os disparos. Lucas sofreu perfurações em diversas partes do corpo, como na cabeça, no peito e nas costas e teve a morte constatada ali mesmo. O outro ferido, segundo informações obtidas pela polícia no hospital, foi atingido no peito, no pescoço e na perna, e estava na sala de cirurgia. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dele.
Conforme informações do boletim de ocorrência da PM, buscas foram realizadas para encontrar os suspeitos. Uma câmera de segurança pode ajudar nas investigações para localizar o grupo e também o carro que era utilizado pelos indivíduos. A perícia recolheu do local do crime de 36 a 40 cápsulas deflagradas calibre 9mm e .380.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. Em nota, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. "As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", finalizou.