Acidente na BR 101 deixa uma pessoa ferida em Conceição da Barra

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou pelo menos uma pessoa gravemente ferida na BR 101, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (8), mas a dinâmica ainda não foi divulgada. A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate do Samu/192.