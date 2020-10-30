Polícia apreende jovem suspeito de participar de tiroteio em Vila Velha

Adolescente de 16 anos foi apreendido em Divino Espírito Santo, Vila Velha Crédito: Tiago Félix

Segundo a polícia, os militares reconheceram o suspeito por causa do vídeo e o menor foi abordado próximo a uma mercearia no bairro. Segundo a capitão Samiramis, ele pertence a uma facção local. A capitão também informou que o menor apreendido possui passagens pela polícia.

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"Isso é briga de tráfico de drogas, entre facções, então eles fazem esses vídeos para mostrar poder. Ele é do Divino Espírito Santo, conhecido na região, tem passagens na polícia por roubo e tráfico de drogas. Já temos conhecimento da participação dele em vários crimes", disse.

A capitão ainda informou que, durante buscas na casa do suspeito, foi encontrada a pistola que, segundo o adolescente, é a utilizada por ele no vídeo. Um cão farejador foi acionado e encontrou drogas no entorno da residência do apreendido, segundo a capitão. Ela ainda afirmou que a polícia continuará buscando a submetralhadora que também aparece na filmagem.

A polícia também apreendeu a pistola que aparece nas filmagens do tiroteio Crédito: Divulgação/PMES

"Pedimos o apoio do canil, que esteve no local, e foram encontradas drogas no quintal e no entorno da casa. Vamos continuar a busca pela submetralhadora. Nós temos a identificação e vamos tentar pegar os outros integrantes da quadrilha", finalizou.