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Bairro Divino Espírito Santo

Polícia apreende jovem suspeito de participar de tiroteio em Vila Velha

Adolescente de 16 anos é suspeito de estar envolvido no tiroteio que aconteceu no bairro Divino Espírito Santo, no último domingo (25), e que foi gravado pelos próprios criminosos

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 20:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 20:43
Arma e drogas apreendidas pela polícia
Adolescente de 16 anos foi apreendido em Divino Espírito Santo, Vila Velha Crédito: Tiago Félix
Polícia Militar apreendeu nesta sexta-feira (30) um adolescente de 16 anos suspeito de envolvimento no tiroteio no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, que aconteceu no último domingo (25) e foi gravado pelos próprios criminosos. Com ele, foi apreendida uma pistola e a polícia encontrou drogas no entorno da casa onde o suspeito mora.
Segundo a polícia, os militares reconheceram o suspeito por causa do vídeo e o menor foi abordado próximo a uma mercearia no bairro. Segundo a capitão Samiramis, ele pertence a uma facção local. A capitão também informou que o menor apreendido possui passagens pela polícia.
"Isso é briga de tráfico de drogas, entre facções, então eles fazem esses vídeos para mostrar poder. Ele é do Divino Espírito Santo, conhecido na região, tem passagens na polícia por roubo e tráfico de drogas. Já temos conhecimento da participação dele em vários crimes", disse.
A capitão ainda informou que, durante buscas na casa do suspeito, foi encontrada a pistola que, segundo o adolescente, é a utilizada por ele no vídeo. Um cão farejador foi acionado e encontrou drogas no entorno da residência do apreendido, segundo a capitão. Ela ainda afirmou que a polícia continuará buscando a submetralhadora que também aparece na filmagem.
A polícia também apreendeu a pistola que aparece nas filmagens do tiroteio
A polícia também apreendeu a pistola que aparece nas filmagens do tiroteio Crédito: Divulgação/PMES
"Pedimos o apoio do canil, que esteve no local, e foram encontradas drogas no quintal e no entorno da casa. Vamos continuar a busca pela submetralhadora. Nós temos a identificação e vamos tentar pegar os outros integrantes da quadrilha", finalizou.
O adolescente e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vila Velha.

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