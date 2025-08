Calibre 7.62

Polícia apreende fuzis escondidos em área de mata em Vitória

Além das armas, um carregador calibre 5.56 também foi encontrado no local; todo o material foi localizado no bairro Conquista

A ação também contou com o apoio do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), que utilizou um imageador térmico para detectar possíveis pessoas no local. O Batalhão de Ações com Cães (BAC) foi acionado após a apreensão das armas e do carregador para dar apoio nas buscas, mas nenhum outro material ilícito foi encontrado. A Polícia Militar informou que todos os itens apreendidos foram levados à Delegacia Regional de Vitória.>