Cariacica atinge a marca de 30 dias seguidos sem registrar homicídios

A cidade também registrou redução de crimes deste tipo em comparação ao ano de 2024; marca foi alcançada pela primeira vez desde o início da série histórica, em 1996

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 15:20

Cariacica registra queda no número de assassinatos Crédito: Divulgação/Governo do ES

O município de Cariacica, no Espírito Santo, registrou uma queda no número de assassinatos, estando há 30 dias consecutivos sem registrar crimes do tipo. A marca foi alcançada nesta segunda-feira (4) pela primeira vez, desde o início da série histórica, em 1996. O último caso foi no dia 5 de julho.>

De janeiro a agosto deste ano, o município da Grande Vitória registrou 52 homicídios dolosos e feminicídios, representando uma queda de 21% em comparação com o período de janeiro a 4 de agosto do ano passado, quando foram contabilizados 66 óbitos.>

Além disso, outros tipos de crimes vêm acontecendo com menos frequência no município. O latrocínio, que é roubo seguido de morte, não possui registros em Cariacica há 236 dias, sendo o último no dia 10 de dezembro de 2024. Já feminicídio não acontece há mais de 2 meses, sendo o último caso em 17 de maio.>

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, comentou sobre a melhora dos índices no município, apontando os investimentos em segurança pública como o fator principal para a redução de assassinatos. >

"Essa conquista é fruto do trabalho do Programa Estado Presente, da integração entre as forças de segurança e do acompanhamento que fazemos todo mês, analisando os números e pensando em estratégias. A gente sabe que tem muitos desafios pela frente, mas sabemos que estamos no caminho certo quando conseguimos conquistar resultados importantes como este”, disse.>

Já o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou a utilização de dispositivos para a redução nos números de crimes cometidos em Cariacica. >

"Temos câmeras com inteligência artificial, totens de segurança inaugurados recentemente e não podemos deixar de falar do grande trabalho realizado pelas nossas forças de segurança. Um município do tamanho de Cariacica, com todos os desafios que temos, permanecer mais de 30 dias sem assassinato, é algo histórico", destacou.>

Números melhores no ES

O número de crimes também diminuiu nas cinco regiões do Espírito Santo. De janeiro a julho de 2025, o Estado registrou 443 assassinatos, sendo o menor número desde 1996. Em comparação com o mesmo período do ano passado, foram registrados 526 casos, com uma redução de 15,8%. Somente em julho, 65 homicídios foram cometidos no território capixaba, representando uma queda de 29% em relação ao mesmo mês de 2024, que contabilizou 90 assassinatos.>

O número de homicídios diminuiu em todas as regiões no mês passado, com a região Serrana tendo a queda mais acentuada. Já a região Norte apresentou a menor redução.>

Região Serrana: queda de 38,7%

Região Sul: queda de 24,5%

Região Noroeste: queda de 17,5%

Grande Vitória: queda de 13,1%

Região Norte: queda de 10,3% >

O número de feminicídios também diminuiu no Estado entre janeiro e julho, com 16 casos. No mesmo período do ano anterior, o Espírito Santo contabilizou 27 registros, representando uma queda de 40,7% em crimes de gênero. Dados do Mapa da Paz do Observatório da Segurança Pública, o Estado registrou 1 caso de feminicídio no mês de julho, sendo que a Grande Vitória está há mais de 60 dias sem registrar crime do tipo.>

