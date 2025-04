Cão mordeu policial

PM atira contra cão durante ação policial em Venda Nova do Imigrante

Conforme a PM, enquanto os militares realizavam a contenção do homem, o animal, que é de raça mista de pitbull com rottweiler, investiu contra a equipe policial

Suspeito foi conduzido até a Delegacia de Venda Nova do Imigrante . (Polícia Civil )

Um homem em surto foi detido pela Polícia Militar no bairro São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, na última quinta-feira (17). Segundo a corporação, o indivíduo estava em visível estado de alteração e teria depredado patrimônio e colocado moradores da região em risco. Durante a ocorrência, um cão grande, pertencente ao suspeito, avançou na direção dos policiais e foi baleado.

Conforme a PM, enquanto os militares realizavam a contenção do homem, o animal, que é de raça mista de pitbull com rottweiler, “investiu contra a equipe policial, chegando a morder o coturno do militar. Para evitar lesões mais graves, foi necessário conter a ação do animal”.

A reportagem de A Gazeta questionou a corporação sobre o que aconteceu com o animal após ter sido baleado, mas a PM não informou. Na nota, afirmou que “atua estritamente dentro dos limites legais, sempre pautada pelos princípios da proporcionalidade, necessidade, conveniência e legalidade”, e relembrou a Lei Estadual que determina que cães só podem ser conduzidos pelos tutores em locais públicos com coleira, enforcador e focinheira.

A corporação reforçou que em ocorrências policiais “casos de excessos ou condutas indevidas são apuradas pelos mecanismos de controle interno da Instituição, com a chancela dos demais órgãos externos fiscalizadores, como o Ministério Público, assegurando a transparência e a responsabilidade em todas as ações”.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 21 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, autuado em flagrante por dano ao patrimônio qualificado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

