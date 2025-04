Templo destelhado

Fiéis mantêm celebrações da Páscoa após temporal em Castelo

O telhado se soltou por inteiro e acabou caindo ao lado da estrutura. Para se proteger da chuva, o grupo se reuniu com sombrinhas e agasalhos

Celebração católica ocorreu mesmo sem telhado em templo de Castelo. (Divulgação/Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)

O temporal que caiu sobre Castelo, no Sul do Espírito Santo, deixou um templo de celebração católico destelhado na localidade de Toca, no distrito de Aracuí, na tarde de sábado (19). Mesmo assim, os fiéis da Comunidade de Santo Expedito, da Paróquia Santo André Apóstolo, se reuniram e participaram da Vigília Pascal.

O telhado galvanizado se soltou por inteiro e acabou caindo ao lado da estrutura. Para se proteger da chuva, o grupo se reuniu com sombrinhas e agasalhos. Tradicionalmente, a Vigília é uma celebração longa que ocorre de madrugada, mas devido à realidade da comunidade do interior, teve início às 18h.

Houve também prejuízos na região central do município. Na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, as tendas e telões instalados na parte externa do templo para o Tríduo Pascal foram arrancados pela força do vento. No entanto, a programação religiosa também foi mantida.

A tarde de sábado foi marcada por chuva de granizo e ventos fortes em Castelo. Houve registro de alagamentos na Avenida Nossa Senhora da Penha, principal via da cidade, e quedas de árvores em bairros como o Centro. Houve também uma casa destelhada no bairro Volta Redonda.

A prefeitura informou que a Defesa Civil está percorrendo o município para registrar os danos. Disse ainda que está com equipes nas ruas para a limpeza e apoio às ocorrências. Ainda não há informações se há desalojados.

