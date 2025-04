ES recebe novo alerta de chuvas intensas e ventos fortes; veja cidades

O Espírito Santo recebeu um novo alerta de chuvas intensas, desta vez válido para parte da região Norte capixaba até a manhã de segunda-feira (21). A Climatempo já havia adiantado sobre uma frente fria seguir em direção ao Estado provocando instabilidades por todo o território. Agora o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta para chuvas de até 50 milímetros no dia e ventos que podem chegar a 60 km/h. As cidades sob alerta são: Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus, Vila Pavão.>