Duas pessoas são mortas a tiros em estrada de Barra de São Francisco

Policiais receberam informações de que Valquíria teria se envolvido em uma discussão com um homem dias atrás em uma outra rinha de galo, na cidade mineira de Mantena. Esse mesmo homem teria ido a Barra de São Francisco no sábado e perguntado pela mulher, mas ainda não está confirmado se há relação da briga com o crime. O caso é investigado pela Polícia Civil, e não há suspeitos detidos. "Quem tiver qualquer informação pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181", informou a corporação.>