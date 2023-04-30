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Crimes no interior

PM apreende armas, drogas e prende suspeito de furtar animais em cidades do ES

As abordagens aconteceram no sábado (29) em Ibiraçu e São Mateus, no Norte do ES, e em Barra de São Francisco, no Noroeste

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 12:22

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 abr 2023 às 12:22
Armas e munição apreendidas pela PM em Ibiraçu
Armas e munição apreendidas pela PM em Ibiraçu Crédito: Divulgação/PMES
Drogas, armas e munição apreendidas, um homem preso por suspeita de furtar animais e outro preso após ser flagrado com drogas e dinheiro. Esse é o balanço do sábado (29) durante operações da Polícia Militar. As ações foram realizadas em Ibiraçu, São Mateus, no Norte do Estado, e em Barra de São Francisco, no Noroeste.
Os militares informaram que realizavam uma operação no bairro Aricanga, em Ibiraçu, quando observaram um grupo de homens entrando em uma área de mata. Os policiais desceram do veículo e entraram na área, a pé.
No local, avistaram os suspeitos sentados perto de uma árvore. Quando perceberam que estavam sendo perseguidos, de acordo com a PM, os homens fugiram. Um deles teria efetuado cerca de 10 tiros na direção dos policiais, que revidaram.
Ninguém foi preso, mas os policiais militares apreenderam uma metralhadora que foi abandonada pelos suspeitos. Com o apoio da cadela Pandora, encontraram um tonel enterrado contendo armas e drogas. Tudo foi entregue à delegacia da Polícia Civil.
  • Material apreendido

  •  2 pistolas israelenses calibre 9mm com as numerações de séries suprimidas;
  •  7 carregadores de pistola sendo um com capacidade de 30 tiros e dois com capacidade de 50 tiros cada, modelo caracol;
  • 1 metralhadora semi-industrial, calibre 9 mm. 
  • 2 carregadores de metralhadora com capacidade de 30 munições cada;
  • 1 sacola contendo material para embalo de cocaína;
  • 532 munições de cal 9mm.
Armas e munição apreendidas pela PM em Ibiraçu
Armas e munição apreendidas pela PM em Ibiraçu Crédito: Divulgação/PMES

Homem suspeito de furtar animais é preso

No bairro Bambé, em Barra de São Francisco, um homem que trabalhou como caseiro de uma fazenda foi preso, no sábado (29), por suspeita de furtar e tentar vender dois bezerros. A vítima acionou a Polícia Militar e apontou o então caseiro como suspeito.
De acordo com a PM, o caseiro tentou vender os animais para um morador da região. Ele foi localizado, detido e os animais recuperados. Na casa dele, os militares apreenderam uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 36, uma espingarda de pressão e dois cartuchos calibre 36. O homem e o material foram encaminhados à delegacia da região.
Armas e munição apreendidas pela PM em Ibiraçu
Armas e munição apreendidas pela PM em Ibiraçu Crédito: Divulgação/PMES

Homem é preso com droga e R$ 10 mil em dinheiro 

Em São Mateus, no bairro Aroeira, a Polícia Militar prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas. Ao ser visto pelos policiais, o suspeito tentou correr, mas foi alcançado. Na fuga, segundo os militares, ele abandonou uma bolsa.
  • No acessório, foram encontrados:

  • R$ 10.885 em dinheiro;
  • 80 buchas, um tablete e duas porções de maconha;
  • 15 pinos, duas porções e 170 papelotes de cocaína;
  • 190 pedras de crack;
  • Um pedaço de pasta base de cocaína;
  • Duas algemas;
  • Um aparelho celular;
  • Duas balanças de precisão.
Armas e munição apreendidas pela PM em Ibiraçu
Armas e munição apreendidas pela PM em Ibiraçu Crédito: Divulgação/PMES

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