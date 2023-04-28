Casal de ciganos é preso com armas e ouro na BR 101 em São Mateus

Dentro de bolsa da passageira havia duas armas, carregadores e peças em ouro Crédito: Divulgação | PRF

As informações são da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ). De acordo com a corporação, os agentes faziam uma fiscalização na região quando um Fiat Toro branco foi abordado. No carro, havia quatro pessoas: o motorista, de 41 anos, a esposa dele, de 43, e dois passageiros no banco de trás.

O condutor disse aos policiais que eles eram ciganos e estariam viajando para Teixeira de Freitas, na Bahia , para uma festa de aniversário. Conforme os agentes faziam mais perguntas, a mulher começou a ficar nervosa. A todo instante, ela segurava uma bolsa.

A atitude chamou a atenção dos policiais, que começaram a revistar o veículo, bolsas e mochila. Naquela que a mulher carregava, foram encontradas duas armas de calibre 9mm, cada uma com 17 munições, além de um carregador com mais 13 munições. Também havia um pequeno saco de tecido com algumas peças em ouro.

Questionada, a mulher disse que era dona das armas, mas que não estava com o registro ou porte delas naquele momento. "Em consulta aos sistemas de registro de armas, nenhum registro foi encontrado para os objetos e nenhum documento para portar as armas de fogo foi encontrado para a senhora", informou a PRF.

O marido disse à polícia que sabia que a mulher tinha armas, mas acreditava que eram lícitas e registradas.