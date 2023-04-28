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Escondidas em bolsa

Casal de ciganos é preso com armas e ouro na BR 101 em São Mateus

O homem que dirigia o veículo chegou a dar um nome falso; flagrante aconteceu na manhã desta sexta-feira (28)

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2023 às 12:06
O homem que dirigia o veículo chegou a dar um nome falso; flagrante aconteceu na manhã desta sexta-feira (28)
Dentro de bolsa da passageira havia duas armas, carregadores e peças em ouro Crédito: Divulgação | PRF
Um casal de ciganos foi preso com duas armas e munições enquanto trafegava pela BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (28). O motorista chegou a dar nome falso, mas depois descobriu-se que, na verdade, ele tinha um mandado de prisão em aberto por extorsão.
As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, os agentes faziam uma fiscalização na região quando um Fiat Toro branco foi abordado. No carro, havia quatro pessoas: o motorista, de 41 anos, a esposa dele, de 43, e dois passageiros no banco de trás.
O condutor disse aos policiais que eles eram ciganos e estariam viajando para Teixeira de Freitas, na Bahia, para uma festa de aniversário. Conforme os agentes faziam mais perguntas, a mulher começou a ficar nervosa. A todo instante, ela segurava uma bolsa.
A atitude chamou a atenção dos policiais, que começaram a revistar o veículo, bolsas e mochila. Naquela que a mulher carregava, foram encontradas duas armas de calibre 9mm, cada uma com 17 munições, além de um carregador com mais 13 munições. Também havia um pequeno saco de tecido com algumas peças em ouro.
Questionada, a mulher disse que era dona das armas, mas que não estava com o registro ou porte delas naquele momento. "Em consulta aos sistemas de registro de armas, nenhum registro foi encontrado para os objetos e nenhum documento para portar as armas de fogo foi encontrado para a senhora", informou a PRF.
O marido disse à polícia que sabia que a mulher tinha armas, mas acreditava que eram lícitas e registradas.
O casal foi detido e levado para a delegacia local. Ainda segundo a PRF, mais tarde, descobriu-se que o motorista havia apresentado um documento falso, com outro nome, e tinha um mandado de prisão em aberto por extorsão.

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