PM aborda mais de 13 mil suspeitos no feriado de Finados no ES

Nos quatro dias de operação durante o feriado de Finados, a Polícia Militar do Espírito Santo cumpriu nove mandados de prisão apreendeu 23 armas. Entre sexta (30) e segunda (2), a operação Finados mobilizou mais de 5.400 policiais e 2.264 viaturas, que segundo a PMES, se dedicaram nas ações de abordagem em vários pontos dos municípios capixabas e reforçaram a ostensividade com cercos táticos. De acordo com os dados, 13.013 suspeitos foram abordados em toda a operação. Destes, 231 foram conduzidos para delegacias.
Ao todo, 3.141 veículos de passeio foram abordados, além de 2.672 motocicletas, 308 coletivos e 211 táxis. 49 veículos foram recuperados, por apresentarem restrição de furto/roubo. Outros 72 foram removidos por estarem envolvidos em ocorrência criminal. 590 autos de infração de trânsito foram confeccionados e 13 carteiras de habilitação foram apreendidas.
Além disso, foram apreendidas 23 armas e 206 munições. 2.706 buchas de maconha, 279 gramas do mesmo entorpecente, 5.693 pinos de cocaína, 4,2 quilos da droga, 3.042 pedras de crack, 151 gramas do mesmo entorpecente e 117 unidades de lança perfume também foram recolhidas durante a fiscalização.