Operação Finados: PRF aponta trechos mais perigosos em rodovias do ES

Polícia Rodoviária Federal Crédito: Fernando Madeira

Com o feriado do Dia de Finados se aproximando  é na próxima segunda-feira (2)  a previsão é que aumente consideravelmente nas estradas a quantidade de veículos seguindo para os mais variados destinos do Espírito Santo durante o descanso prolongado. Para minimizar os acidentes com ações de fiscalização e orientação, a Polícia Rodoviária Federal vai realizar a Operação Finados 2020. Segundo a PRF, a expectativa é que o período seja um dos de maior movimento de veículos nas estradas desde o início da pandemia do coronavírus

A partir da meia-noite desta sexta-feira (30), agentes da PRF iniciam a operação nas rodovias federais que cortam o Estado. Os trabalhos vão seguir até as 23h59 da próxima segunda-feira. As equipes serão direcionadas para o policiamento ostensivo preventivo nos locais e horários com maior incidência de acidentes e crimes.

Durante os quatro dias de operação, a fiscalização será intensificada em trechos mais críticos e nos horários de maior fluxo. No Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal aponta oito locais considerados mais perigosos em relação a acidentes na BR 101. São eles:

Km 60 ao 70 (perímetro urbano de São Mateus)

Km 100 ao 120 (Sooretama)

Km 140 ao 150 (perímetro Urbano de Linhares)

Km 180 ao 190 (Aracruz)

Km 230 ao 240 (entre Ibiraçu e Fundão)

Km 250 ao 280 (trechos urbanos da Serra e Rodovia do Contorno)

Km 330 ao 340 (Guarapari)

Km 370 ao 380 (Iconha)

Na BR-262, trecho que concentra muitos veículos vindo de Minas Gerais para o Estado, a PRF pede atenção nos trechos a seguir:

Km 70 ao 80 (Marechal Floriano Domingos Martins)

Km 0 ao 10 (Cariacica)

Quanto aos horários em que a fiscalização será intensificada, a Polícia Rodoviária Federal informou que será desta sexta até o dia do feriado, na próxima segunda-feira, nos horários a seguir:

Na sexta-feira (30) entre 16h e 22h

No sábado (31) entre 6h e 14h

Na segunda-feira (2) entre 16h e 22h

Já na BR 101 Sul, o órgão reforça que a atenção deve ser concentrar entre os quilômetros 370 e 390 (em Anchieta e Rio Novo do Sul) e também no trecho entre o posto da PRF de Safra e a divisa com o do Rio de Janeiro, do km 415 ao 452.

Além disso, o tráfego de veículos longos e portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET) também será restrito nas rodovias federais em dias e horários específicos: na sexta-feira (30), entre 16h e 22; no sábado (31), entre 6h e 12h; e na segunda-feira (02), entre 16h e 22h

INFRAÇÕES MAIS COMUNS

Durantes as ações de fiscalização e orientação, a PRF afirma que vai dar ênfase nas infrações tradicionalmente mais cometidas, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas ou forçadas, embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança por condutores e passageiros, bem como dos sistemas de retenção para passageiros menores de 10 anos (cadeirinhas), estado dos equipamentos obrigatórios e documentação veicular.

ORIENTAÇÕES

Para que a viagem transcorra de forma segura e tranquila, a PRF dá orientações aos condutores. Dentre as principais recomendações estão o respeito aos limites de velocidade, a ultrapassagem apenas quando houver plenas condições de segurança, não desvio da atenção no trânsito (uso de aparelhos celulares) e o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo (condutores e passageiros), diz trecho do documento enviado à imprensa. Segundo a PRF, essas são algumas das principais orientações para reduzir o risco de acidentes.

Além disso, o órgão também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva no veículo. O que inclui a checagem da calibragem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens, destaca.

A PRF também chama a atenção para o planejamento da viagem, alertando para que os condutores evitem o horário de pico, e que a cada três ou quatro horas no volante, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. Sono e cansaço podem ser traiçoeiros ao volante, alerta.

O órgão finaliza destacando que eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca alerta ligado e sinalização da via, e que o uso da cadeirinha para crianças é imprescindível. Esse equipamento pode fazer a diferença em caso de acidente, completou.