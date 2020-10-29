Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande movimento nas estradas

Operação Finados: PRF aponta trechos mais perigosos em rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal divulgou que a operação começa nesta sexta-feira (30) e segue até a próxima segunda-feira (2), Dia de Finados. Expectativa é de que o período seja um dos de maior movimento de veículos nas estradas desde o início da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 12:13

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 12:13

Polícia Rodoviária Federal
Polícia Rodoviária Federal Crédito: Fernando Madeira
Com o feriado do Dia de Finados se aproximando  é na próxima segunda-feira (2)  a previsão é que aumente consideravelmente nas estradas a quantidade de veículos seguindo para os mais variados destinos do Espírito Santo durante o descanso prolongado. Para minimizar os acidentes com ações de fiscalização e orientação, a Polícia Rodoviária Federal vai realizar a Operação Finados 2020. Segundo a PRF, a expectativa é que o período seja um dos de maior movimento de veículos nas estradas desde o início da pandemia do coronavírus.
A partir da meia-noite desta sexta-feira (30), agentes da PRF iniciam a operação nas rodovias federais que cortam o Estado. Os trabalhos vão seguir até as 23h59 da próxima segunda-feira. As equipes serão direcionadas para o policiamento ostensivo preventivo nos locais e horários com maior incidência de acidentes e crimes.
Durante os quatro dias de operação, a fiscalização será intensificada em trechos mais críticos e nos horários de maior fluxo. No Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal aponta oito locais considerados mais perigosos em relação a acidentes na BR 101. São eles:
  • Km 60 ao 70 (perímetro urbano de São Mateus)
  • Km 100 ao 120 (Sooretama)
  • Km 140 ao 150 (perímetro Urbano de Linhares)
  • Km 180 ao 190 (Aracruz)
  • Km 230 ao 240 (entre Ibiraçu e Fundão)
  • Km 250 ao 280 (trechos urbanos da Serra e Rodovia do Contorno)
  • Km 330 ao 340 (Guarapari)
  • Km 370 ao 380 (Iconha)

Veja Também

Operação da PRF registra 32 acidentes e duas mortes nas estradas do ES

PRF prende dois homens e apreende 400 kg de maconha após perseguição na BR 262

Na BR-262, trecho que concentra muitos veículos vindo de Minas Gerais para o Estado, a PRF pede atenção nos trechos a seguir:
  • Km 70 ao 80 (Marechal Floriano Domingos Martins) 
  • Km 0 ao 10 (Cariacica)
Quanto aos horários em que a fiscalização será intensificada, a Polícia Rodoviária Federal informou que será desta sexta até o dia do feriado, na próxima segunda-feira, nos horários a seguir:
  • Na sexta-feira (30) entre 16h e 22h
  • No sábado (31) entre 6h e 14h
  • Na segunda-feira (2) entre 16h e 22h
Já na BR 101 Sul, o órgão reforça que a atenção deve ser concentrar entre os quilômetros 370 e 390 (em Anchieta e Rio Novo do Sul) e também no trecho entre o posto da PRF de Safra e a divisa com o do Rio de Janeiro, do km 415 ao 452.
Além disso, o tráfego de veículos longos e portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET) também será restrito nas rodovias federais em dias e horários específicos: na sexta-feira (30), entre 16h e 22; no sábado (31), entre 6h e 12h; e na segunda-feira (02), entre 16h e 22h

INFRAÇÕES MAIS COMUNS

Durantes as ações de fiscalização e orientação, a PRF afirma que vai dar ênfase nas infrações tradicionalmente mais cometidas, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas ou forçadas, embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança por condutores e passageiros, bem como dos sistemas de retenção para passageiros menores de 10 anos (cadeirinhas), estado dos equipamentos obrigatórios e documentação veicular.

ORIENTAÇÕES

Para que a viagem transcorra de forma segura e tranquila, a PRF dá orientações aos condutores. Dentre as principais recomendações estão o respeito aos limites de velocidade, a ultrapassagem apenas quando houver plenas condições de segurança, não desvio da atenção no trânsito (uso de aparelhos celulares) e o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo (condutores e passageiros), diz trecho do documento enviado à imprensa. Segundo a PRF, essas são algumas das principais orientações para reduzir o risco de acidentes.
Além disso, o órgão também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva no veículo. O que inclui a checagem da calibragem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens, destaca.
A PRF também chama a atenção para o planejamento da viagem, alertando para que os condutores evitem o horário de pico, e que a cada três ou quatro horas no volante, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. Sono e cansaço podem ser traiçoeiros ao volante, alerta.
O órgão finaliza destacando que eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca alerta ligado e sinalização da via, e que o uso da cadeirinha para crianças é imprescindível. Esse equipamento pode fazer a diferença em caso de acidente, completou.
Em caso de emergência, a PRF pode ser acionada através do número de telefone 191.

Veja Também

Dupla é presa pela PRF com explosivos e armas na BR 101 em Guarapari

PRF apreende carregamento de cerveja na BR 101 no Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher fica ferida após carro capotar em acidente na BR 482 em Cachoeiro
Imagem de destaque
Hospital MedSênior recebe selo nacional de excelência para UTI
Imagem de destaque
Como funciona o aviso-prévio em caso de demissão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados