Dois veículos com restrições de furto e roubo, usados para fazer entregas dos Correios, foram apreendidos pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), no último sábado (13). Os carros estavam com pai e filho, de 63 e 39 anos, que não tiveram as identidades divulgadas. Segundo a corporação, a dupla foi levada para a Delegacia Regional do município.

Os agentes chegaram até aos carros, duas Fiat Fiorino, após um levantamento da Gerência de Inteligência. O primeiro veículo foi abordado na Ilha do Príncipe, nas proximidades da Rodoviária da Capital. Já o outro acabou sendo encontrado no bairro Vila Merlo, em Cariacica, no quintal da casa do homem de 39 anos.

"Pai e filho saíram de Vitória no dia 20 de dezembro para Barbacena, em Minas Gerais, para trazerem os veículos aqui para a Grande Vitória. No local marcado, fizeram um contrato com uma empresa que presta serviço terceirizado para os Correios. Com os veículos aqui, eles faziam a rota diária de trabalho", explicou a comandante da Guarda de Vitória, Dayse Barbosa.

Your browser does not support the audio element. Pai e filho são detidos com veículos clonados dos Correios em Vitória

Um dos veículos foi localizado pela Guarda na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda de Vitória

Justificativa

Para a corporação, os conduzidos informaram que conseguiram os veículos por meio de contrato com uma empresa mineira prestadora do serviço de entrega para os Correios.

Veículo clonado, com identificação dos Correios, apreendido pela Guarda de Vitória Crédito: Divulgação | Guarda de Vitória

"Os carros com restrição de roubo haviam recebido placas de veículos idênticos em modelo e cor, ou seja, se tornaram clones dos originais. A Gerência de Inteligência, junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), identificou que veículos com placas iguais circulava simultaneamente aqui em Vitória e no Rio de Janeiro", descreveu a comandante.

"Não está descartado que existam outros veículos clonados e atendendo aos Correios da mesma forma" Dayse Barbosa - Comandante da Guarda de Vitória

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 39 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi ouvido e liberado, "já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento".

O pai dele, de 63 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, assinou um termo circunstanciado (TC) por receptação, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O caso seguirá sob investigação.

O que dizem os Correios

Já os Correios afirmaram que "todas as licitações e contratações realizadas pela Empresa seguem as disposições da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), bem como do Regulamento de Contratações e Licitações dos Correios (RLCC)".

"Os veículos em questão faziam parte da frota de uma empresa terceirizada para prestação de serviços de transporte urbano. Como obrigação inicial, após a celebração do respectivo contrato, as empresas contratadas devem apresentar a documentação de cada veículo. Os Correios estão analisando os fatos e tomarão as medidas apropriadas após a conclusão desta análise"