Carro aparece na Praia de Mãe-Bá e intriga moradores de Anchieta

O carro foi parar na areia da praia, bem perto das falésias no litoral de Anchieta Crédito: Leitor| A Gazeta

Uma cena curiosa chamou a atenção de moradores de Anchieta , no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (15). Em meio ao cenário paradisíaco da localidade de Mãe-Bá, que fica às margens da ES 060, um carro foi encontrado bem amassado na areia da praia, perto da área de falésias.

A rodovia do Sol interliga os municípios do litoral Sul, como Anchieta a Guarapari. Os danos eram visíveis no vidro e na lataria do Renault Logan. Um frequentador da região encontrou o veículo logo cedo na praia e compartilhou a cena.

Outro morador que ficou curioso foi o Jonas Pereira, que repostou o fato em nas redes sociais e também ficou intrigado. “E não teve ninguém lá ainda não. Dizem que isso foi por volta 1h que teria caído, o dono sumiu”, brincou o morador.