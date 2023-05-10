Operação prende homem por prostituição de adolescente em Vila Velha

Um suspeito de exploração sexual, de 26 anos, foi preso em flagrante nessa terça-feira (9), em um apartamento localizado na orla do bairro Itapuã, em Vila Velha. Entre as quatro mulheres encontradas com ele no imóvel, estava uma adolescente de apenas 16 anos. Todas se prostituíam.
Em depoimento à Polícia Civil, a menina admitiu que mora em Santa Maria de Jetibá e viajou até a Grande Vitória para atuar como "garota de programa". Ela saiu da cidade no último sábado (6) e chegou na madrugada seguinte, de ônibus. Para a mãe, a jovem disse que iria passear no município.
De acordo com o documento ao qual A Gazeta teve acesso, a adolescente contou com o apoio de uma mulher que a recebeu na Praia da Costa e a levou para o apartamento em Itapuã. A garota afirmou que já tinha se prostituído em Cariacica e que iniciou a vida sexual por volta dos dez anos de idade.
de R$ 150 a R$ 250
era o valor que a adolescente recebia por cada programa
Ainda segundo o próprio relato da jovem aos policiais, o suspeito era o responsável por guardar o dinheiro dela, porque "ela o gastava muito rápido". A quantia recebida pela menina dependia da duração do ato sexual. Sem parentes em Vila Velha, ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar.
Já o detido afirmou que é homossexual e trabalha como garoto de programa há seis meses, no mesmo apartamento em Itapuã, e que só ficou com R$ 100 da adolescente para repassar à prima do proprietário do prédio, que seria um traficante. Ele alegou que não sabia que a menina era menor de idade.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por corrupção de menores e por manter (por conta própria ou de outras pessoas) estabelecimento no qual ocorra exploração sexual. Ele foi encaminhado ao presídio.
A prisão feita pela Delegacia Especializada de Costume e Diversões (Decodi) está no âmbito da Operação Caminhos Seguros – que visa reprimir a exploração sexual infantil no Brasil. Ela é realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio de diversos órgãos públicos.
Operação prende homem por prostituição de adolescente em Vila Velha