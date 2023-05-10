Operação prende homem por prostituição de adolescente em Vila Velha

Um suspeito de exploração sexual, de 26 anos, foi preso em flagrante nessa terça-feira (9), em um apartamento localizado na orla do bairro Itapuã, em Vila Velha . Entre as quatro mulheres encontradas com ele no imóvel, estava uma adolescente de apenas 16 anos. Todas se prostituíam.

A Gazeta teve acesso, a adolescente contou com o apoio de uma mulher que a recebeu na De acordo com o documento ao qualteve acesso, a adolescente contou com o apoio de uma mulher que a recebeu na Praia da Costa e a levou para o apartamento em Itapuã. A garota afirmou que já tinha se prostituído em Cariacica e que iniciou a vida sexual por volta dos dez anos de idade.

de R$ 150 a R$ 250 era o valor que a adolescente recebia por cada programa

Ainda segundo o próprio relato da jovem aos policiais, o suspeito era o responsável por guardar o dinheiro dela, porque "ela o gastava muito rápido". A quantia recebida pela menina dependia da duração do ato sexual. Sem parentes em Vila Velha, ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

Já o detido afirmou que é homossexual e trabalha como garoto de programa há seis meses, no mesmo apartamento em Itapuã, e que só ficou com R$ 100 da adolescente para repassar à prima do proprietário do prédio, que seria um traficante. Ele alegou que não sabia que a menina era menor de idade.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por corrupção de menores e por manter (por conta própria ou de outras pessoas) estabelecimento no qual ocorra exploração sexual. Ele foi encaminhado ao presídio.

Operação Caminhos Seguros – que visa reprimir a exploração sexual infantil no A prisão feita pela Delegacia Especializada de Costume e Diversões (Decodi) está no âmbito da– que visa reprimir a exploração sexual infantil no Brasil . Ela é realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio de diversos órgãos públicos.