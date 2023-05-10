Em 2023, até esta terça-feira (9), 33 homens e uma mulher acusados de estupro foram presos em Linhares , no Norte do Espírito Santo . O número equivale a cerca de uma prisão a cada quatro dias no município.

Só nos últimos seis dias, quatro pessoas foram detidas na região suspeitas de envolvimento em casos de estupro. Os detalhes foram divulgados pela Polícia Civil nesta terça-feira (9).

A primeira prisão ocorreu na quarta-feira (3). O suspeito, que trabalha como caseiro em uma fazenda, foi acusado de ter estuprado a própria cunhada, de apenas 6 anos, que tinha ido dormir na casa da irmã. Após o abuso, a menina contou para os familiares, que acionaram a polícia.

Além desse caso, o caseiro ainda é suspeito de ter estuprado a filha de uma ex, também criança. A polícia investiga.

Your browser does not support the audio element. A cada quatro dias, um suspeito de estupro é preso em Linhares

Por envolver menores de idade, o nomes e bairros onde os crimes aconteceram não serão divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Roubo, estupro e sequestro

No dia 1º de maio, mais um crime: um suspeito invadiu a casa de uma família e fez quatro adultos e uma criança de 12 anos reféns. As vítimas ficaram sob ameaça de facas e um pedaço de ferro. Em determinado momento, uma mulher, de 38 anos, foi levada para um cômodo e estuprada. Em seguida, a criança foi levada pelo criminoso.

Segundo as investigações, ele ficou rodando por quase 12 horas com a criança, como uma "garantia" de que a família não chamaria a polícia. No trajeto, o bandido foi vendendo itens que tinha roubado da casa, em bocas de fumo. Depois, abandonou o menino de 12 anos na rua.

Na quinta-feira (4), duas pessoas envolvidas no crime foram presas — um deles o suspeito de ter estuprado a mulher.

Mãe presa por abusar de filho

Na sexta (5), uma jovem de 18 anos foi presa suspeita de abusar do filho de dois anos . Segundo a Polícia Civil, o caso veio à tona no último dia 29, quando uma denúncia anônima chegou até a delegacia dando conta de que a mãe gravava vídeos abusando do filho mais velho. Ao todo, os investigadores tiveram acesso a 16 vídeos, que mostravam o estupro.

"As imagens são terríveis. Para mim, que trabalho na DPCA, estou acostumada de certa forma a estar a par desse tipo de imagem, mas as desse caso chocam qualquer pessoa. Ela dava a mamadeira para a criança, que dormia, e nesse momento praticava os atos", disse a delegada Silvana Soeiro de Castro, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI).

Após ser presa por estupro de vulnerável, a mulher disse que "não pensou nas consequências, que era uma desvirtuada". "A mãe deu várias alegações, se disse arrependida, mas não dá para convencer", completou a delegada.

Além do filho de dois anos, a mulher é mãe de um mais novo, de menos de um ano. Ele não aparecia em nenhum vídeo, então, até o momento, não há indícios de que ele também era abusado.

A mulher morava na casa com a mãe e outros familiares. Eles alegaram não saber de nada. "A família da mãe se mostrou muito abismada com a situação. As investigações em relação a esse caso continuam: o que essa mãe fazia com esse vídeo, por exemplo, nós estamos apurando", relatou a delegada.

No momento, as crianças estão sob tutela dos avós maternos, já que o pai também está preso, pelo crime de tráfico.