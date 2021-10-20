Operação prende dez pessoas por caçar em reservas do Norte do ES

Ação contou com a 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) de São Mateus Crédito: Policia Militar | Divulgação

Dez suspeitos foram presos por crimes de caça, porte e posse irregular de arma de fogo e munições e por manter cativeiro irregular de animais silvestres durante a Operação Queda de Órion, realizada pela Polícia Militar Ambiental nesta terça (19) e quarta-feira (20). A ação teve como objetivo combater a caça predatória em reservas ambientais no Norte do Espírito Santo . Também foram apreendidos rifles, carabinas, miras a laser noturnas e outros materiais utilizados para caçar.

As investigações começaram após denúncias anônimas feitas por meio do Disque-Denúncia 181, e também devido a levantamentos complementares realizados pelas equipes de serviço da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), em São Mateus

As ações foram realizadas nas reservas biológicas de Sooretama, Córrego do Veado e Córrego Grande, na Floresta Nacional do Rio Preto, no Parque Estadual de Itaúnas e nas áreas de proteção ambiental (APA) da Pedra do Elefante e de Conceição da Barra.

Os policiais se dividiram entre patrulhamento ostensivo noturno, pontos de bloqueio viário em locais estratégicos com abordagens a pessoas e a veículos e no cumprimento de mandados de busca e apreensão. Os materiais apreendidos e as dez pessoas detidas foram conduzidas à delegacia. Ao todo, foram apreendidos:

3 revólveres calibre 38;

11 espingardas de calibres variados;

4 rifles;

3 carabinas;

1 garrucha;

1.015 (mil e quinze) munições de calibres variados;

Silenciadores;

Miras a laser noturnas;

Diversos recipientes contendo pólvora,

Bagos de chumbo e espoletas;

Cerca de 15 kg de carne de animais silvestres abatidos;

Petrechos usados durante a atividade de caça.

HÁRPIA ENCONTRADA MORTA MOTIVOU OPERAÇÃO

Operação foi motivada harpia, maior águia do país, ter sido morta por caçadores na Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Montagem | A Gazeta

De acordo com Áureo Banhos, coordenador do Projeto Harpia, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o exame de necrópsia indicou evidências de que a ave foi atingida por disparo de arma de fogo. Segundo ele, após avaliarem os dados de monitoramento, pesquisadores acreditam que o crime teria ocorrido no dia 24 de julho.