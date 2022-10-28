Operação da polícia prende 107 pessoas e apreende 30 armas no ES

107 pessoas presas e 30 armas apreendidas em operação no ES Crédito: Polícia Civil / Divulgação

Polícia Civil prendeu 107 pessoas e apreendeu 30 armas na quinta fase da Operação Sceleratus, realizada pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), na Grande Vitória e também em municípios do interior do Estado, entre os meses de maio e setembro deste ano.

A operação teve o objetivo de prevenir crimes contra o patrimônio, sejam eles roubos a transporte coletivo, comércio, bancos ou pessoas.

De acordo com o chefe da Divisão Patrimonial, o delegado Gabriel Monteiro, entre as prisões estão acusados de envolvimento em crimes que teve repercussão, como um latrocínio na Serra, onde bandidos foram assaltar uma lanchonete e atiraram contra um homem que estava no estabelecimento e morreu no local. A polícia conseguiu prender o atirador em flagrante.

Além disso, foi preso um dos envolvidos em uma tentativa de roubo a uma mulher que havia acabado de sacar dinheiro em um banco. Segundo o delegado, o marido da vítima percebeu a movimentação dos criminosos e tentou intervir, aconteceu uma troca de tiros e ele foi atingido por um disparo na perna.

“Foi preso em flagrante um dos indivíduos com duas pistolas e mais de R$ 16 mil. Outra prisão de um caso de repercussão, foi de um troca de tiros na Praia do Canto, em uma loja de celulares, o vigilante só não tomou tiro na cabeça por sorte, porque o criminoso apontou a arma. O criminoso foi preso”, disse o delegado.

O delegado Gabriel Monteiro explicou que por conta das perdas no tráfico, criminosos cometem os roubos de qualquer natureza para angariar dinheiro e movimentar o tráfico de drogas.

Entre as armas apreendidas está uma pistola com carregador em formato de caracol, capaz de disparar de forma automática diversos projéteis com grande potencial de destruição.

“Na última fase da operação, foram recuperados mais de R$ 3 milhões entre cargas roubadas e objetos de vítimas. A operação visa a recuperação de valores e realizar prisões desses criminosos”, destacou Gabriel Monteiro.

Nas quatro primeiras fases, foram 87 suspeitos presos e 34 armas apreendidas.