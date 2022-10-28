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Jardim da Penha

Ônibus tem os pneus incendiados e suspeitos deixam bilhete em Vitória

Um morador, que não quis se identificar, informou à TV Gazeta que um motociclista foi o responsável por atear fogo nos pneus. O suspeito teria fugido e deixado um bilhete em tom de ameaça
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

28 out 2022 às 11:40

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 11:40

Motociclista incendiou pneus de ônibus em Vitória
Motociclista incendiou pneus de ônibus em Vitória Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Um ônibus que estava estacionado na Avenida Luiz Manoel Vellozo, em Jardim da Penha, Vitória, teve os quatro pneus incendiados na manhã desta sexta-feira (28). Um morador, que não quis se identificar, informou à TV Gazeta que um motociclista foi o responsável por atear fogo nos pneus. O suspeito teria fugido e deixado um bilhete em tom de ameaça. A PM confirmou a informação e disse que o motociclista estava acompanhado de um comparsa.
Ainda segundo o morador, ele e outro vizinho conseguiram apagar o fogo com extintores e acionaram a Polícia Militar, além da Unimar, empresa proprietária do coletivo.
Motociclista incendiou pneus de ônibus em Vitória
Motociclista incendiou pneus de ônibus em Vitória Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Depois de apagarem o fogo, os dois moradores notaram que havia um bilhete colado no prédio, perto do incêndio causado pelo motociclista. O texto fazia referência ao Presídio de Segurança Máxima, em Viana.
A Polícia Militar informou que foi acionada, no final da madrugada desta sexta (28) para verificar a informação de que um coletivo havia sido incendiado no bairro Jardim da Penha, em Vitória. No local, testemunhas relataram que dois indivíduos, em uma motocicleta, teriam chegado com um galão de gasolina e tentado incendiar um micro-ônibus, fugindo em seguida.
Segundo a corporação, houve um princípio de incêndio na parte externa do veículo, que foi contido por populares que utilizaram um extintor. Um bilhete foi encontrado nas proximidades e pode estar ligado ao fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi preso. O fato será investigado por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)
O Corpo de Bombeiros informou que não atuou na ocorrência. As Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) também foram procuradas, mas ainda não houve retorno.
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