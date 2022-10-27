Your browser does not support the audio element. Grave acidente é registrado na Rodovia do Contorno em Cariacica

A Gazeta mostram vários veículos envolvidos na colisão. Ao todo, segundo a Eco 101, oito automóveis se envolveram na batida, incluindo carros, caminhões e também uma carreta. Ao menos duas pessoas foram socorridas e levas para hospitais. Um grave acidente foi registrado no km 287, da Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do bairro Porto Belo, em Cariacica , na tarde desta quinta-feira (27) e interdita a rodovia federal no sentido Sul (Cariacica). Imagens enviadas por leitores demostram vários veículos envolvidos na colisão. Ao todo, segundo a Eco 101, oito automóveis se envolveram na batida, incluindo carros, caminhões e também uma carreta. Ao menos duas pessoas foram socorridas e levas para hospitais.

A Eco101, que administra a rodovia, disse, em nota, que a ocorrência envolveu cinco carros de passeio, dois caminhões e ainda uma carreta. Os recursos da concessionária – ambulância, guincho e viatura de inspeção – foram acionados para atendimento, além da Polícia Rodoviária Federal , Corpo de Bombeiros e Samu.

Um caminhão carregado com botijas de gás chegou a tombar na pista. Nas imagens encaminhadas é possível notar ainda um Volkwswagen Gol, que entrou debaixo da carroceria de outro caminhão. Um Fiat Strada também ficou bastante avariado. Um Renault Sandero e um carreta de uma transportadora também estão envolvidos.

Momentos de terror

Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que o acidente teria sido causado pelo caminhão carregado com gás, que perdeu o freio e acabou arrastando os carros. Apesar da força do impacto, o motorista do veículo teve apenas ferimentos leves e o carona não ficou machucado.

"Chegamos nessa localidade aqui, o trânsito diminuiu, praticamente parou. Uns 300 metros antes de parar o trânsito total, acionei o pisca-alerta. Isso os outros veículos também vieram atrás. Segundos depois, só escutamos o barulho do caminhão levando todo mundo. Estamos com a sensação, de início, de pavor, mas agora de alívio, porque ninguém se machucou", relatou uma das vítimas do acidente.

Outra testemunha, que ficou com o carro completamente destruído, narrou os momentos de terror: "Eu, meu esposo e minha filha, graças a Deus, de cinto, porque acho que foi o que amenizou. Quando o caminhão bateu na gente, o carro virou de lado. O meu lado foi para o chão e saiu arrastando. Foi um livramento", afirmou.