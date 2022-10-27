Grave acidente é registrado na Rodovia do Contorno em Cariacica
Um grave acidente foi registrado no km 287, da Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do bairro Porto Belo, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (27) e interdita a rodovia federal no sentido Sul (Cariacica). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram vários veículos envolvidos na colisão. Ao todo, segundo a Eco 101, oito automóveis se envolveram na batida, incluindo carros, caminhões e também uma carreta. Ao menos duas pessoas foram socorridas e levas para hospitais.
A Eco101, que administra a rodovia, disse, em nota, que a ocorrência envolveu cinco carros de passeio, dois caminhões e ainda uma carreta. Os recursos da concessionária – ambulância, guincho e viatura de inspeção – foram acionados para atendimento, além da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Samu.
Um caminhão carregado com botijas de gás chegou a tombar na pista. Nas imagens encaminhadas é possível notar ainda um Volkwswagen Gol, que entrou debaixo da carroceria de outro caminhão. Um Fiat Strada também ficou bastante avariado. Um Renault Sandero e um carreta de uma transportadora também estão envolvidos.
Momentos de terror
Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que o acidente teria sido causado pelo caminhão carregado com gás, que perdeu o freio e acabou arrastando os carros. Apesar da força do impacto, o motorista do veículo teve apenas ferimentos leves e o carona não ficou machucado.
"Chegamos nessa localidade aqui, o trânsito diminuiu, praticamente parou. Uns 300 metros antes de parar o trânsito total, acionei o pisca-alerta. Isso os outros veículos também vieram atrás. Segundos depois, só escutamos o barulho do caminhão levando todo mundo. Estamos com a sensação, de início, de pavor, mas agora de alívio, porque ninguém se machucou", relatou uma das vítimas do acidente.
Outra testemunha, que ficou com o carro completamente destruído, narrou os momentos de terror: "Eu, meu esposo e minha filha, graças a Deus, de cinto, porque acho que foi o que amenizou. Quando o caminhão bateu na gente, o carro virou de lado. O meu lado foi para o chão e saiu arrastando. Foi um livramento", afirmou.
Por volta das 19h, a pista foi completamente liberada. Todos os motoristas envolvidos na ocorrência fizeram o teste do bafômetro, mas os resultados deram negativo.