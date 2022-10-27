Cachorro é morto a tiro após entrar em quintal no interior de Castelo

Um cachorro foi morto após entrar no quintal de uma casa e ser baleado nesta quarta-feira (26), em Santa Justa, zona rural de Castelo, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), o responsável pelo cão compareceu à delegacia e registrou um boletim de ocorrência de disparo de arma de fogo.
A Polícia Militar (PM) disse que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher estava caminhando, "quando se deparou com o seu cão em óbito com uma perfuração de arma de fogo no tórax". A polícia, no entanto, não recebeu o comunicado de quem teria cometido o ato contra o animal.
Já a PC pronunciou, por meio de nota, que o comunicante relatou que o suspeito disparou contra o animal dele, que morreu logo depois. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e, detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", completou.