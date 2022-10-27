Cachorro é morto a tiro após entrar em quintal no interior de Castelo

Já a PC pronunciou, por meio de nota, que o comunicante relatou que o suspeito disparou contra o animal dele, que morreu logo depois. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e, detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", completou.