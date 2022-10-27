Local onde o carpinteiro perdeu os dois pés em um grave acidente, em Vitória Crédito: Reprodução | CREA

Your browser does not support the audio element. Acidente em obra faz funcionário de construtora perder os pés em Vitória

O funcionário de uma construtora perdeu os dois pés nesta quinta-feira (27), no bairro Enseada do Suá, em Vitória, após um cabo de aço da obra em que trabalhava se soltar da máquina. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu /192) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Em entrevista à TV Gazeta, o assessor de engenharia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Sergio Augusto Azevedo, afirmou que foi um acidente "totalmente atípico". Segundo ele, a vítima e um colega tentavam resolver o problema de um cabo, a 80 metros de altura. Em determinado momento, no entanto, o material se rompeu e decepou os membros do homem.

O assessor do Crea-ES também afirmou que, após o acidente, o carpinteiro conseguiu descer pelo menos 20 metros, apenas com as mãos. Assim que chegou em uma plataforma, começou a ser socorrido. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda de acordo com ele, o CREA já fez uma avaliação técnica sobre a empresa responsável pela obra. "O CREA se fez presente logo após a comunicação do acidente e, juntamente com o pessoal da fiscalização, viemos para poder fazer uma verificação de toda a documentação da obra e as empresas envolvidas. Se tiver tudo 'ok', se não tiver, pode ser que eles sejam penalizados de alguma maneira", reforçou.