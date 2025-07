Disputa pelo território

Operação contra guerra do tráfico em Jacaraípe prende uma pessoa na Serra

Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes já fracionados e prontos para comercialização, uma espingarda, além de materiais e ferramentas utilizados na alteração e manutenção de armamentos

Uma operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (31) contra integrantes de uma organização criminosa envolvida em conflitos violentos pela disputa do tráfico de drogas na região de Jacaraípe, na Serra. Durante a ação, coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO)*, em com apoio da Guarda Municipal da Serra, foram cumpridos um mandado de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara Criminal da Serra.>