Risco Zero

PF faz operação contra esquema de fraudes previdenciárias no ES

Investigação foi iniciada em 2022, quando o INSS encaminhou uma notícia crime de uso de formulários falsos de Perfil Profissiográfico Previdenciário por um solicitante de aposentadoria especial

Um esquema criminoso de fraudes para obtenção de aposentadorias especiais, com base em documentos falsos de comprovação de risco, foi desarticulado na manhã desta quinta-feira (31) por uma operação da Polícia Federal (PF) no Espírito Santo . >

PF faz operação contra esquema de fraudes previdenciárias no ES

De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal na residência de um técnico do trabalho suspeito da prática do crime. Além disso, os demais investigados podem responder pela prática dos crimes de falsificação de documentos, uso de documentos falsos e estelionato previdenciário.>