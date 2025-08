Na BR 101

Ônibus é parado em Guarapari e cão da PRF acha mais de 50 kg de maconha

A carga foi encontrada por policiais rodoviários federais no coletivo que havia saído de São Paulo para Vitória; dono da mala acabou detido

Segundo a polícia, a droga foi encontrada no bagageiro do ônibus por "cães especialistas em faro de drogas e armas", do Grupo de Operações com Cães (GOC/ES) da PRF. Um vídeo mostrou a quantidade de droga encontrada pelos policiais. Eram, ao todo, quatro caixas em que a maconha estava estocada. (Vídeo acima).>