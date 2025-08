"Operação Brutus"

Guarda da Serra é preso suspeito de vender drogas apreendidas a grupo criminoso

A Operação Brutus foi coordenada pela Ficco-ES, que cumpriu mandado de busca e apreensão e a prisão temporária do guarda municipal. Houve apreensão de telefones celulares e armamentos

Um guarda municipal da Serra foi preso nesta quarta-feira (06), suspeito de desviar drogas apreendidas, que não eram registradas oficialmente, para revendê-las a um grupo criminoso denominado Tropa do Urso, com atuação em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Além da prisão temporária, a casa dele foi alvo de um mandado de busca e apreensão. O nome do guarda não foi divulgado.>