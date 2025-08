Violência

Ataques a tiros matam jovem e deixam 3 feridos em bairros de Vila Velha

Casos ocorreram bairros Pedra dos Búzios e Vila Garrido, na noite de terça-feira (5); PM disse que, conforme testemunhas, crimes teriam sido cometidos pelos mesmos suspeitos

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 11:57

Um jovem de 18 anos, identificado como Antônio Eloi Silva Lopes, foi assassinado e outros três indivíduos ficaram feridos após serem baleados nos bairros Pedra dos Búzios e Vila Garrido, em Vila Velha. Os ataques ocorreram na noite de terça-feira (5). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, os crimes teriam sido cometidos por dois homens que estavam em uma moto vermelha. >

O primeiro tiroteio aconteceu na Rua Américo Bernardes, em Pedra dos Búzios. A PM disse que, quando os policiais chegaram ao local, moradores informaram que duas vítimas baleadas já haviam sido socorridas por populares e levadas para um hospital particular no município. Na unidade, os militares receberam informação de que um dois jovens foi atingido na perna e o outro, Antônio, sofreu ferimentos no peito e não resistiu. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.>

Ataque a tiros em Pedra dos Búzios e Vila Garrido em Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues

Segundo a Polícia Militar, no mesmo hospital deram entrada outros dois jovens feridos por disparos de arma de fogo, um baleado na perna direita e o outro, no pé direito. Eles teriam sido alvos de ataque a tiros no bairro Vila Garrido, bairro vizinho a Pedra dos Búzios, em uma ação semelhante à outra ocorrência, com a mesma descrição de suspeitos.>

Suspeita de ligação com tráfico de drogas

A PM informa no boletim de ocorrência que os dois bairros são áreas de atuação de facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas, levando à hipótese de que os ataques tenham relação com disputas entre grupos rivais. Segundo a corporação, existe a disputa entre o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP) na região.>

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), e a pasta destacou que apenas uma das vítimas, atingida no pé em Vila Garrido, tem passagens pelo sistema prisional (prisão entre setembro e dezembro de 2024, por tráfico de drogas). >

Moradores assustados

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com moradores de Vila Garrido sobre os ataques. Eles não quiseram se identificar, mas disseram que os disparos causaram pânico no bairro. Um deles contou que estava em casa, assistindo televisão, quando os tiros começaram. Ele relatou que o momento foi de muita correria eque teve que se esconder embaixo da cama, com medo.>

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", destacou a corporação.>

